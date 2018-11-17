Günay’ın 'Tat'lısı

Oğlu Cihangir'in babası Tolga Karel'le dört yıllık evliliğini 2015'te bitiren Günay Musayeva, önceki gün aşka geldi. Azeri model, yaklaşık iki aydır beraber olduğu işadamı Taha Tatlıcı ile bu fotoğrafını paylaşıp aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.
Musayeva, eski eşi Tolga Karel yüzünden yaşadığı kötü günlerin sıkıntısını Taha Tatlıcı aşkıyla geride bıraktı...
Musayeva, eski eşi Tolga Karel yüzünden yaşadığı kötü günlerin sıkıntısını Taha Tatlıcı aşkıyla geride bıraktı...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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