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Günay’ın 'Tat'lısı

Günay’ın Tatlısı
Oğlu Cihangir'in babası Tolga Karel'le dört yıllık evliliğini 2015'te bitiren Günay Musayeva, önceki gün aşka geldi. Azeri model, yaklaşık iki aydır beraber olduğu işadamı Taha Tatlıcı ile bu fotoğrafını paylaşıp aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.



Musayeva, eski eşi yüzünden yaşadığı kötü günlerin sıkıntısını aşkıyla geride bıraktı...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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