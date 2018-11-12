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  • 12.11.2018
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ile devam dedi

Magazin dünyasının gözde çifti ile , lığa yedi ay dayanabildi. , önceki akşam Cihangir’deki bir mekanda iki saat baş başa konuşarak sorunların üzerine sünger çekti

Yeniden başlasın
Birbirlerine en çok yakıştırılan çiftlerin başında gelen Büşra Develi ile Burak Deniz, bundan yedi ay önce aşklarına nokta koydu. 25 yaşındaki güzel oyuncu, 27 yaşındaki Deniz'le lığı için de "O defter kapandı" diyerek kesin konuşmuştu.



AYRI AYRI ÇIKTILAR
Ancak ile , ayrılığa fazla dayanamadı. Önceki akşam Cihangir'deki Journey adlı mekanda buluşan çift, mekanın üst katında yaklaşık iki saat sohbet etti. Dışarıda gazetecilerin beklediğini öğrenen iki oyuncu, mekanı ayrı ayrı terk etti. Çıkışta basın mensuplarıyla karşılaşan Büşra Develi, "Burak Bey ile barıştınız mı?" soruları karşısında ise sadece gülümsemekle yetindi.




BÜŞRA-BURAK 'DEVAM' DEDİ
Tarzlarıyla birbirlerine çok yakıştırılan , ayrılık kararlarıyla hayranlarını üzmüştü. Develi ile Deniz'in barışmasını dört gözle bekleyen sevenleri, ikilinin bu kararıyla oldukça mutlu...

DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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