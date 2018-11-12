Birbirlerine en çok yakıştırılan çiftlerin başında gelen Büşra Develi ile Burak Deniz, bundan yedi ay önce aşklarına nokta koydu. 25 yaşındaki güzel oyuncu, 27 yaşındaki Deniz'le ayrılığı için de "O defter kapandı" diyerek kesin konuşmuştu.
AYRI AYRI ÇIKTILAR
Ancak Büşra Develi ile Burak Deniz, ayrılığa fazla dayanamadı. Önceki akşam Cihangir'deki Journey adlı mekanda buluşan çift, mekanın üst katında yaklaşık iki saat sohbet etti. Dışarıda gazetecilerin beklediğini öğrenen iki oyuncu, mekanı ayrı ayrı terk etti. Çıkışta basın mensuplarıyla karşılaşan Büşra Develi, "Burak Bey ile barıştınız mı?" soruları karşısında ise sadece gülümsemekle yetindi.
BÜŞRA-BURAK 'DEVAM' DEDİ
Tarzlarıyla birbirlerine çok yakıştırılan genç çift, ayrılık kararlarıyla hayranlarını üzmüştü. Develi ile Deniz'in barışmasını dört gözle bekleyen sevenleri, ikilinin bu kararıyla oldukça mutlu...
DOĞAN SAVAŞ
AYRI AYRI ÇIKTILAR
Ancak Büşra Develi ile Burak Deniz, ayrılığa fazla dayanamadı. Önceki akşam Cihangir'deki Journey adlı mekanda buluşan çift, mekanın üst katında yaklaşık iki saat sohbet etti. Dışarıda gazetecilerin beklediğini öğrenen iki oyuncu, mekanı ayrı ayrı terk etti. Çıkışta basın mensuplarıyla karşılaşan Büşra Develi, "Burak Bey ile barıştınız mı?" soruları karşısında ise sadece gülümsemekle yetindi.
BÜŞRA-BURAK 'DEVAM' DEDİ
Tarzlarıyla birbirlerine çok yakıştırılan genç çift, ayrılık kararlarıyla hayranlarını üzmüştü. Develi ile Deniz'in barışmasını dört gözle bekleyen sevenleri, ikilinin bu kararıyla oldukça mutlu...
DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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