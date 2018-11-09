Polemik kraliçesi Demet Akalın, dün katıldığı TV programında İrem Derici için "Hiç sevmediğim bir kız, saygısız buluyorum" yorumu yaptı. Derici'den meslektaşına şu yanıt geldi:
"Bak tatlı kadın; beni saygı kelimesiyle aynı cümlede geçirirken tek diyebileceğin şey 'Dünyanın en saygılı kızı olabilir.' Saygıyı anne ve babamdan güzel öğrendim. Sarma bana."
"Bak tatlı kadın; beni saygı kelimesiyle aynı cümlede geçirirken tek diyebileceğin şey 'Dünyanın en saygılı kızı olabilir.' Saygıyı anne ve babamdan güzel öğrendim. Sarma bana."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.