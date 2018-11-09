  • Saklambaç
  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 00:22
  • Gazete

'den 'a saygı golü!

, dün canlı yayında için ‘saygısız’ çıkışı yaptı. Derici de ‘Ben saygılı bir kızım. Bana sarma’ diyerek meslektaşına cevabı yapıştırdı

Demet’e saygı golü
Polemik kraliçesi Demet Akalın, dün katıldığı TV programında İrem Derici için "Hiç sevmediğim bir kız, saygısız buluyorum" yorumu yaptı. Derici'den meslektaşına şu yanıt geldi:

"Bak tatlı kadın; beni saygı kelimesiyle aynı cümlede geçirirken tek diyebileceğin şey 'Dünyanın en saygılı kızı olabilir.' Saygıyı anne ve babamdan güzel öğrendim. Sarma bana."



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