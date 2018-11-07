Ünlü şarkıcı Dua Lipa, bir ev partisinde arkadaşlarıyla halay çektiği anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler Türk takipçilerini şaşkına uğrattı. Videoyu izleyen bir takipçisi "Bu kız kesin Sivaslı" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Kaç yıldır Sivaslıyım böyle oynayan görmedim" ifadesini kullandı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.