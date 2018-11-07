  • Saklambaç
  • 07.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 23:54
  • Gazete

İşte ''l hali

İşte Dual hali
Ünlü şarkıcı Lipa, bir ev partisinde arkadaşlarıyla halay çektiği anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler Türk takipçilerini şaşkına uğrattı. Videoyu izleyen bir takipçisi "Bu kız kesin Sivaslı" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Kaç yıldır Sivaslıyım böyle oynayan görmedim" ifadesini kullandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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