  • Saklambaç
  • 07.11.2018
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 01:42
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Baş alışveriş

Baş başa alışveriş
'Müslüm' filminde efsane sanatçı Müslüm Gürses'in gençliğini canlandıran Taner Ölmez, önceki gün aşkı Ece Çeşmioğlu ile Nişantaşı'ndaki City's'deydi. İkili, mağazaları gezdi.

Uzun süredir birlikte olan oyuncu çift, daha sonra bir mekanda baş yemek yedi. 'e 'deki hayranları filmdeki performansından dolayı övgüler yağdırdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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