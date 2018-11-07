Baş başa alışveriş

'Müslüm' filminde efsane sanatçı Müslüm Gürses'in gençliğini canlandıran Taner Ölmez, önceki gün aşkı Ece Çeşmioğlu ile Nişantaşı'ndaki City's'deydi. İkili, mağazaları gezdi.
Uzun süredir birlikte olan oyuncu çift, daha sonra bir mekanda baş başa yemek yedi. Taner Ölmez'e AVM'deki hayranları filmdeki performansından dolayı övgüler yağdırdı.
Uzun süredir birlikte olan oyuncu çift, daha sonra bir mekanda baş başa yemek yedi. Taner Ölmez'e AVM'deki hayranları filmdeki performansından dolayı övgüler yağdırdı.
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