Yapma y'Ahu'!

Dünyaca ünlü isimleri ağırlayan Hotel Les Ottomans, muhteşem İstanbul manzarası ile göz kamaştırdı. Ahu Kerimoğlu'nun sahibi olduğu otel, 1.5 milyar liraya satışa çıkartıldı.



İstanbul Boğazı'nın en gösterişli yapılarından Hotel Les Ottomans, manzarası ve tarihiyle büyük beğeni topladı. Dünyanın en iyi otelleri arasında yer aldı. Otel, Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Ünal Aysal'ın eski eşi, Ahu Kerimoğlu tarafından, 2006 yılında satın alındı. 60 milyon dolarlık restorasyonun ardından hizmete açıldı.







Ahu Kerimoğlu'nun satışa çıkardığı otele yatırımcılardan talep yağıyor.



Uzun yıllar Kerimoğlu tarafından işletilen otel, ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez ve iç giyim markası Victoria's Secret meleklerinden Karolina Kurkova gibi ünlü isimleri ağırladı. Boğazın simge yapısı haline gelen otel, 1.5 milyar liraya satışa çıkartıldı. Türk, Katarlı ve Arap yatırımcıların şimdiden oteli almak için birbirleriyle yarıştığı açıklandı. Tarihi dokusu korunan otelde Osmanlı sultanlarının isimlerinin bulunduğu 12 suit oda bulunuyor.







Victoria's Secret meleklerinden Karolina Kurkova da İstanbul'a geldiğinde özellikle Hotel Les Ottomans'da kalmak istemişti.



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