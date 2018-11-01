Üçüncü annelik sevinci

Yasa Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Sabancı ve eşi Pınar Sabancı, dün 3. çocuklarını kucaklarına almanın sevincini yaşadı.



Oğlu Yalçın ve kızı Arya ile sık sık mutluluk pozları veren Pınar Hanım, yeni doğan kızına da Lia adını verdi. Pınar Sabancı ve minik Lia'nın sağlık durumu ise iyi.