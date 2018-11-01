Üçüncü annelik sevinci

Yasa Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Sabancı ve eşi Pınar Sabancı, dün 3. çocuklarını kucaklarına almanın sevincini yaşadı.
Oğlu Yalçın ve kızı Arya ile sık sık mutluluk pozları veren Pınar Hanım, yeni doğan kızına da Lia adını verdi. Pınar Sabancı ve minik Lia'nın sağlık durumu ise iyi.
Oğlu Yalçın ve kızı Arya ile sık sık mutluluk pozları veren Pınar Hanım, yeni doğan kızına da Lia adını verdi. Pınar Sabancı ve minik Lia'nın sağlık durumu ise iyi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.