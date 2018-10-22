Yalnızlığı seviyorum

Şarkıcı Metin Arolat, önceki gün Nişantaşı'n da objektiflere takıldı. City's AVM'nin valesine aracını teslim ettikten sonra sahne alacağı Frenkie'de prova yapacağını söyleyen Arolat, yanında asistanı olamamasıyla ilgili soruya "Genelde kendi işimi kendim hallederim. Yalnızlığı seven biriyim" dedi.
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