  • Saklambaç
  • 22.10.2018
  • Son Güncelleme: 21.10.2018 - 23:05
  • Gazete

Yalnızlığı seviyorum

Yalnızlığı seviyorum
Şarkıcı , önceki gün Nişantaşı'n da objektiflere takıldı. City's 'nin valesine aracını teslim ettikten sonra sahne alacağı Frenkie'de prova yapacağını söyleyen Arolat, yanında asistanı olamamasıyla ilgili soruya "Genelde kendi işimi kendim hallederim. Yalnızlığı seven biriyim" dedi.

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