  • Saklambaç
  • 20.10.2018
  • Son Güncelleme: 20.10.2018 - 00:10
  • Gazete

, Ivanka 'a elti oldu

First Elti
Ünlü süper model , 3 aylık nişanlısı Joshua Kushner ile sadece 80 kişinin katıldığı gizli bir törenle evlendi. Kloss bu özel günde, özel dikim bir Dior gelinlik tercih etti. Ivanka 'ın eşi Jarod Kushner'in kardeşiyle evlenen Karlie, böylece Ivanka ile elti oldu.



Karlie Kloss

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