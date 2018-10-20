Ünlü süper model Karlie Kloss, 3 aylık nişanlısı Joshua Kushner ile sadece 80 kişinin katıldığı gizli bir törenle evlendi. Kloss bu özel günde, özel dikim bir Dior gelinlik tercih etti. Ivanka Trump'ın eşi Jarod Kushner'in kardeşiyle evlenen Karlie, böylece Ivanka ile elti oldu.
Karlie Kloss
Karlie Kloss
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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