Kapak kızı

"Begüm Khan" markasının yaratıcısı Begüm Kıroğlu'nun ünü sınırları aştı. Tasarımları, moda dünyasının beğenisini kazandı. "Vogue" dergisinin Arabistan edisyonu, Tür tasarımcı Kıroğlu'nu kapağına taşıdı. Kıroğlu'na övgüler yağdırıldı.
- Saklambaç
- 09.10.2018
- -
- Son Güncelleme: 09.10.2018 - 23:59
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.