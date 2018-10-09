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  • Saklambaç
  • 09.10.2018
  • Son Güncelleme: 09.10.2018 - 23:59
  • Gazete

Kapak kızı

Kapak kızı
"Begüm Khan" markasının yaratıcısı 'nun ünü sınırları aştı. Tasarımları, moda dünyasının beğenisini kazandı. "Vogue" dergisinin Arabistan edisyonu, Tür tasarımcı Kıroğlu'nu kapağına taşıdı. Kıroğlu'na övgüler yağdırıldı.


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