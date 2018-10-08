Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu Nusr-Et Steakhouse, dünyaya açıldı. Nusr-Et, Dubai, Abu Dabi, Doha, Miami ve New York'un ardından ABD'den ayrılmadı. Tuzlama hareketiyle dikkat çeken Gökçe, yeni şubesini ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki ünlü Beverly Hills'de açtı. Dünyaya eti sevdiren Gökçe, yurt dışındaki yeni şubesini, "Benim yeni yerim" diyerek Instagram'dan paylaştı.
Gökçe, ayrıca Las Vegas, Dallas, Baston'da da yeni şubeler açarak ABD'deki mekan sayısını 6'ya çıkarmayı başardı.
Nusret Gökçe, ABD uçağından bir fotoğraf paylaştı.
Gökçe, ayrıca Las Vegas, Dallas, Baston'da da yeni şubeler açarak ABD'deki mekan sayısını 6'ya çıkarmayı başardı.
Nusret Gökçe, ABD uçağından bir fotoğraf paylaştı.
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