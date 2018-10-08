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  • Saklambaç
  • 08.10.2018 -
  • Son Güncelleme: 07.10.2018 - 23:47
  • Gazete

Nusret 'yi salladı

Dünyayı salladı
Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu Nusr-Et Steakhouse, dünyaya açıldı. Nusr-Et, Dubai, , Doha, Miami ve 'un ardından 'den ayrılmadı. Tuzlama hareketiyle dikkat çeken Gökçe, yeni şubesini ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki ünlü Beverly Hills'de açtı. Dünyaya eti sevdiren Gökçe, yurt dışındaki yeni şubesini, "Benim yeni yerim" diyerek Instagram'dan paylaştı.



Gökçe, ayrıca Las Vegas, Dallas, Baston'da da yeni şubeler açarak ABD'deki mekan sayısını 6'ya çıkarmayı başardı.




, ABD uçağından bir fotoğraf paylaştı.

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