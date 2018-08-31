Tatlı bahane

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Mağazaları'nın sahibi Turgut Toplusoy'dan
gülümseten paylaşım… İşadamı
, önceki gün kucağından kalkmayan köpeğiyle
bu karesine "Beni işe yollamak istemiyor"
notu düştü.
kalan karakter 1000
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