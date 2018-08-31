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bahane

Tatlı bahane
Roman Mağazaları'nın sahibi Turgut Toplusoy'dan gülümseten paylaşım… , önceki gün kucağından kalkmayan köpeğiyle bu karesine "Beni işe yollamak istemiyor" notu düştü.
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