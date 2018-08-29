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Korkutan ziyaret

Seyahatlerinde keyifli anlar yaşayan , ’da ise gerildi. Gülman, dünyaca ünlü baronu ’ın evini gezdiği sırada duyduğu öykülerden stres oldu!

Korkutan ziyaret
Evliya Çelebi'ye rakip çıkan Feryal Gülman'ın son durağı Kolombiya oldu. Sosyetik işkadını, önceki gün Medellin'i gezdi. Gülman, 44 yaşında ölen baronu Pablo Escobar'ın müze haline getirilen evini ziyaret etti.

Sosyetik ​işkadını, Escobar'ın gençleri zehirleyerek milyon dolarlar kazandığını, binden fazla kişinin ölüm emrini verdiğini ve 110 kişilik uçağı düşürdüğünü öğrenince dehşete kapıldı.

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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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