Korkutan ziyaret

Evliya Çelebi'ye rakip çıkan Feryal Gülman'ın son durağı Kolombiya oldu. Sosyetik işkadını, önceki gün Medellin'i gezdi. Gülman, 44 yaşında ölen uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın müze haline getirilen evini ziyaret etti.
Sosyetik işkadını, Escobar'ın gençleri zehirleyerek milyon dolarlar kazandığını, binden fazla kişinin ölüm emrini verdiğini ve 110 kişilik uçağı düşürdüğünü öğrenince dehşete kapıldı.
Sosyetik işkadını, Escobar'ın gençleri zehirleyerek milyon dolarlar kazandığını, binden fazla kişinin ölüm emrini verdiğini ve 110 kişilik uçağı düşürdüğünü öğrenince dehşete kapıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.