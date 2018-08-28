Eski manken Pınar Tezcan Özçapkın'ın ailesiyle birlikte gittiği Maldivler tatili sürüyor. Yaklaşık 8 aylık hamile olan Pınar Hanım, yazın vazgeçilmezi Hindistan cevizi suyundan içti. Özçapkın, pek çok ünlü gibi bu anı da paylaşmayı ihmal etmedi. Eski manken, paylaşımına, "Geleneğe uydum" notu düştü.
Geleneğe uydu
Etiketler: gelenek , Hindistan , pınar tezcan
- 28 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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