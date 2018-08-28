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Geleneğe uydu

Geleneğe uydu
Eski manken Pınar Tezcan Özçapkın'ın ailesiyle birlikte gittiği Maldivler tatili sürüyor. Yaklaşık 8 aylık hamile olan Pınar Hanım, yazın vazgeçilmezi cevizi suyundan içti. Özçapkın, pek çok ünlü gibi bu anı da paylaşmayı ihmal etmedi. Eski manken, paylaşımına, "Geleneğe uydum" notu düştü.

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