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Eşsiz iltifat

Eşsiz iltifat
Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin, eşini iltifat yağmuruna tuttu. Çetin, 7 yıllık eşi Ahmet Baran Çetin'le çektiği fotoğrafın altına "Yüzü güzele 40 günde doyarsın, huyu güzele 40 yılda doyamazsın" diye yazdı.

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