Boğaz’da taciz

Ünlü sunucu Seda Akgül, önceki akşam hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre Arnavutköy'deki Atlas Balık adlı mekanda eski nişanlısı Ergün Ersoy ile yemek yiyen Akgül, işadamının telefonuna bir kadından gelen aşk mesajıyla küplere bindi. Şiddetli kavgaya tutuşan çift, mekan görevlileri tarafından sakinleştirilemeyince olay sokağa taştı.
Dışarıda da birbirlerine bağırıp çağırdıkları iddia edilen ikiliye, devriye gezmekte olan Arnavutköy polisi müdahale etti. Ersoy'un kolunu sıktığını öne süren Akgül, olayı instagram'da şu sözlerle paylaştı:
POLİSE TEŞEKKÜR...
"Dostlarla yediğim yemek sonrası, sokakta kolumu sıkıp iteleyerek tacizde bulunan adamdan beni kurtaran ve aslanlar gibi kadının yanında olan polislerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum..." 47 yaşındaki sunucu, olayın iddianın aksine mekan dışında gerçekleştiğini belirtti. Eski nişanlısı tarafından darp edildiğini öne süren Akgül'e kadın takipçilerinden destek mesajları geldi.
Dışarıda da birbirlerine bağırıp çağırdıkları iddia edilen ikiliye, devriye gezmekte olan Arnavutköy polisi müdahale etti. Ersoy'un kolunu sıktığını öne süren Akgül, olayı instagram'da şu sözlerle paylaştı:
POLİSE TEŞEKKÜR...
"Dostlarla yediğim yemek sonrası, sokakta kolumu sıkıp iteleyerek tacizde bulunan adamdan beni kurtaran ve aslanlar gibi kadının yanında olan polislerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum..." 47 yaşındaki sunucu, olayın iddianın aksine mekan dışında gerçekleştiğini belirtti. Eski nişanlısı tarafından darp edildiğini öne süren Akgül'e kadın takipçilerinden destek mesajları geldi.
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