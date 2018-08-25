Yenge’ye jest yaptı

Geçtiğimiz gün 40 yaşına basan Jelena Karleusa'ya eşi Dusco Tosic'ten tatil jesti... Beşiktaş'ın eski yıldızı Tosic, eşini yaş gününde Çin'deki Sanya Shangri-La Hotel'de 1 haftalık tatil hediye etti.
Beşiktaş'ın eski yengesinin kaldığı otelin geceliği, yaklaşık 12 bin lira.
Beşiktaş'ın eski yengesinin kaldığı otelin geceliği, yaklaşık 12 bin lira.
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