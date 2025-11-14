Galatasaray'a 30 milyon euroluk yıldız! Cimbom transfer için harekete geçti
Yaz transfer döneminde kadrosunu birbirinden önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray, devre arasında da aynı agresif tutumunu sürdürerek yıldız futbolculara sarı kırmızılı formayı giydirmek amacında. Sırada flaş bir oyuncu daha var. İşte detaylar...
Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle Avrupa'da ses getiren Galatasaray, devre arası yaklaşırken transferde aynı politikasını sürdürmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, kadroyu güçlendirmek ve özellikle yoğun fikstüre daha geniş bir rotasyonla girmek için çalışmalarına hız verdi. Yönetimin radarında bu kez flaş bir yıldız bulunuyor.
VICTOR NELSSON'DAN GALATASARAY İTİRAFI
Galatasaray'ın Hellas Verona'ya kiraladığı Victor Nelsson geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Danimarka basınına konuşan başarılı stoperden flaş Galatasaray itirafı geldi.
Danimarka basınından Bold'a konuşan yıldız savunmacı, sarı-kırmızılılarda forma giydiği dönemler ve Galatasaray'daki geleceği hakkında konuştu.
Galatasaray'da yaşananlar hakkında fazla konuşmak istemediğini belirten 27 yaşındaki stoper, "Ne olacağını yazın göreceğiz, ama geleceğim Galatasaray'da değil. Geri dönmeyeceğim.
Roma'dan kiralık olarak döndüğüm yaz çok zor bir dönemdi. Kulüpte harika yıllarım geçti, taraftarlar beni çok sevdi ve birkaç şampiyonluk kazandım. Roma'ya transfer olduğumda, Galatasaray ile sözleşmemi 2027'ye kadar uzatmam gerekiyordu.
Bu, kiralama şartı gibiydi. Geçen yaz Verona'ya gittiğimde de şart aynıydı; sözleşmemi bir yıl uzatmam gerekiyordu. Verona'da olmaktan çok mutluyum. Güzel bir kulüp, iyi bir teknik kadro ve harika bir şehir." ifadelerini kullandı.
YUNUS'TAN SEVİNDİREN HABER
Süper Lig devi Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle operasyon geçiren Yunus Akgün'ün durumu merakla takip edilirken, milli yıldızla ilgili sarı-kırmızılı camiayı sevindiren bir gelişme yaşandı.
OPERASYON SONRASI SÜREÇ HIZLA İLERLİYOR
Bu sezon gösterdiği performansla Galatasaray'ın öne çıkan isimlerinden biri olan Yunus Akgün, yaşadığı sakatlığın ardından operasyon geçirmişti. Tedavi süreci yakından izlenen genç oyuncunun sahalara dönüş tarihi merak konusu olmuştu.
Gelen son bilgilere göre Yunus Akgün'ün iyileşme süreci beklenenden daha hızlı ilerliyor.
1 AY İÇİNDE SAHALARA DÖNEBİLİR
Kulüp Doktoru Yener İnce'nin yakından takip ettiği milli futbolcunun, planlanan takvimden önce takıma katılabileceği ifade edildi.
Tedavisinin beklenenden iyi gittiği belirtilen Yunus Akgün'ün yaklaşık 1 ay içinde sahalara dönme ihtimali bulunuyor.
OKAN BURUK İÇİN KRİTİK DÖNÜŞ
Yoğun fikstür öncesi kadro genişliğinin önem kazandığı dönemde Yunus Akgün'ün olası erken dönüşü, Teknik Direktör Okan Buruk'un elini güçlendirecek.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, milli yıldızın sahalara dönmesiyle hücum hattında önemli bir takviye daha yapılmış olacağını düşünüyor.
CİMBOM'U BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE
Süper Lig'in zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray'da, yaklaşan Afrika Kupası öncesi önemli bir endişe hakim. Sarı-kırmızılıların dört temel oyuncusu aynı dönemde milli takımlarına gidecek ve Teknik Direktör Okan Buruk'un kadro planlamasını ciddi şekilde zorlaştıracak.
DÖRT AS OYUNCU AYNI ANDA AYRILIYOR
21 Aralık – 18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Kupası, Galatasaray'ı yakından etkileyecek. Takımın kilit isimleri Victor Osimhen, İsmail Jakobs, Wilfried Singo ve Mario Lemina, ülkelerinin milli takımlarına katılmak için kadrodan ayrılacak.
Bu dört futbolcunun aynı dönemde takımdan uzak kalacak olması, hem lig hem Süper Kupa hem de Avrupa maçlarının öncesinde Okan Buruk'un elini önemli ölçüde zayıflatıyor.
KASIMPAŞA MAÇI İÇİN ÖZEL İZİN PLANI
Afrika Kupası 21 Aralık'ta başlasa da Galatasaray'ın iki yıldızı ilk maçlarına 24 Aralık'ta çıkacak. Bu nedenle sarı-kırmızılı yönetim, 19–21 Aralık tarihlerinde oynanacak Kasımpaşa maçında Osimhen ve Lemina'nın forma giyebilmesi için ilgili federasyonlardan özel izin istemeye hazırlanıyor.
Kulüp yetkilileri, en azından lige verilecek aranın öncesinde teknik ekibin elini rahatlatmayı hedefliyor.
SÜPER KUPA VE LİG MAÇLARI KAÇACAK
Dört oyuncu, ocak ayında oynanacak Süper Kupa karşılaşmasında kesin olarak yer alamayacak.
Takımlarının Afrika Kupası'nda finale yükselmesi halinde ise Galatasaray'ın Ligde Gaziantep FK ile oynayacağı maç ve 21 Ocak'taki kritik Atletico Madrid karşılaşması bu yıldızlardan yoksun oynanacak.
OKAN BURUK ÇÖZÜM ARIYOR
Yoğun fikstür ve aynı anda yaşanacak oyuncu kayıpları, Okan Buruk'un kadro planlamasını oldukça zorlaştırıyor. Alternatiflerin sınırlı olması nedeniyle yönetim ve teknik ekip, bu süreci en az hasarla atlatmak için birlikte çalışma yürütüyor.
GALATASARAY'DA GABRIEL SARA İÇİN AYRILIK İDDİALARI
Galatasaray'da bir yandan devre arası transfer planlaması yapılırken, diğer yandan takımdan ayrılma ihtimali bulunan oyuncularla ilgili gelişmeler netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda en sıcak konu ise Gabriel Sara'nın durumu.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Geçen sezon gösterdiği çıkışla taraftarın gönlünde taht kuran Gabriel Sara, bu sezon aynı performansı sergilemekte zorlanıyor. Galatasaray'a 18 milyon euroya transfer olan Brezilyalı orta saha, geçen sezon ilk 16 maçında 2 gol ve 6 asist yapmış; Kadıköy'de Fenerbahçe'ye attığı golle adından söz ettirmişti.
Ancak 24 yaşındaki futbolcu bu sezon aynı grafiği yakalayamadı. Sara, 16 resmi maçta sadece 1 gol ve 2 asist üretebildi. İlkay Gündoğan'ın sakatlığında yeniden ilk 11'e dönen Brezilyalı yıldız, aldığı şansı da tam anlamıyla değerlendiremedi.
20 MİLYON EURO TEKLİF MASAYA GELİRSE KABUL EDİLECEK
Sabah'ın haberine göre Gabriel Sara, Rus kulüplerinin yakın takibinde. Galatasaray yönetimi, futbolcunun performansındaki düşüş sonrası gelecek tekliflere açık bir tutum sergilemeye hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılıların, bonservisine 18 milyon euro ödediği oyuncu için 20 milyon euro seviyesinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi. Brezilya Milli Takımı radarına giremeyen ve değerini yukarı taşıyamayan Sara'nın ayrılık ihtimalinin giderek güçlendiği ifade ediliyor.
EVAN DICKA GÜNDEMDE!
Galatasaray zaman zaman yaşadığı rotasyon sorununa çözüm bulabilmek adına flaş bir adım attı. Cimbom, Fildişili yıldız Evan Dicka'nın peşine düştü.
2023 yılından bu yana Roma forması giyen 26 yaşındaki futbolcunun 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.
DEĞERİ 30 MİLYON EURO
Kariyerine Auxerre'de başlayan ve Frankfurt forması da giyen Ndicka, serbest statüden Roma'ya imza attı.
Bu sezon ise 15 karşılaşmaya çıkıp 1 kez ağları sarstı.