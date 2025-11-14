Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar

SZYMANSKI'YE ALMANYA'DAN TAKİP Fenerbahçe'de düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Sebastian Szymanski için transfer kulisleri hareketlenmeye devam ediyor.





Daha önce Fransız ekibi Lyon ve Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ın ilgilendiği Polonyalı oyuncu için şimdi Almanya'dan üç kulüp de nabız yokluyor.



Sarı-lacivertli yönetim ise oyuncusunu 15 milyon euronun altında bir rakama bırakmayı düşünmüyor.

TRANSFER HAREKATI BAŞLADI Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla, dikkat çeken Fenerbahçe, sezonun geri kalanında sıkıntı yaşamamak için devre arasında takımı güçlendirme kararı aldı. En az üç bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde öncelikli hedef; santrfor, orta saha ve stoper.

İLK HEDEF TIMBER 8 numara için dikine oynayabilecek bir ismi transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Feyenoord'dan Timber isminde karar kıldı. Başkan Sadettin Saran'ın transferden sorumlu bir yöneticisini Hollanda'ya gönderdiği ve Timber transferinde hareketli dakikaların başladığı iddia edildi.