Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar

Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla, dikkat çeken Fenerbahçe, sezonun geri kalanında sıkıntı yaşamamak için devre arasında takımı güçlendirme kararı aldı. En az üç bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde öncelikli hedefler de belli oldu. İşte o isimler...

Fenerbahçe'ye 9 Eylül'de imza atan, ilk maçına 14 Eylül'de Trabzonspor karşısında çıkan Domenico Tedesco, 65 günde zoru başardı.

Jose Mourinho'dan kalan kötü izleri silmekle kalmadı, mental olarak iyi durumda olmayan takımı kısa sürede ayağa kaldırdı ve bunun karşılığını da sahada aldı. İtalyan çalıştırıcı, Trabzonspor'u 1-0 yenerek başladığı Süper Lig kariyerinde 6 galibiyet alırken, 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

40 yaşındaki hoca ligde son 4 maçını kazanma başarısı gösterdi. 21 puan toplayan Tedesco, şampiyonluk yarışında zirve ile puan farkını 1'e indirdi.

10 büyük ligde teknik direktör değişiklikleri incelendiğinde 2.33 puan ortalaması tutturan Tedesco, 29 mevkidaşı arasında az farkla ikinciliği aldı. İlk basamakta Leverkusen'den Kasper Hjulmand (2.38) yer aldı.

Fenerbahçe'nin ardından Benfica'nın yolunu tutan Mourinho, Portekiz'de aradığını bulamadı. 2.14'lük karnesiyle halefi Tedesco'nun arkasında kaldı.

Gaziantep FK'dan Burak Yılmaz 1.90 puan ortalamasıyla 4'üncü, Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Sergen Yalçın ise 6'ncı oldu.

DURAN'IN GALATASARAY HEDEFİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, bir milli arayı daha 'mini sezon öncesi kampı' olarak değerlendiriyor.

İtalyan çalıştırıcı, çarşamba ve perşembe çift antrenmanlarla takıma fiziksel yükleme yaptı. Ardından sakatlık tedbiri amaçlı futbolculara 3 günlük izin verildi.

Yeni haftadan itibaren taktik çalışmalar yapılacak. Sakatlık dönüşünde maçlarda kısa süreli forma şansı bulan Jhon Duran ise bu ekstra yükleme idmanlarının ardından izin periyodunda da özel programla çalışmalarına devam edecek.

Milli ara sonrası ilk olarak 45 dakika forma giyebilecek duruma gelmeyi amaçlayan Duran, 1 Aralık'taki Galatasaray derbisine 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalmayı hedefliyor.

YENİ PRENS NENE

Fenerbahçe'de 22 yaşındaki Dorgeles Nene, teknik direktör Domenico Tedesco'nun en fazla şans verdiği isimlerin başında geliyor.

Malili oyuncu, Kayserispor maçında attığı 2 golle ön plana çıkarken, 12 maçta 3 defa fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı.

Genç futbolcu hücumda olduğu kadar savunmada da takımına yardımcı oluyor. Trendyol Süper Lig'de maç başına 1 kez top çalan Nene, 1.8 kez pas arası yapıyor.

Kazandığı topları kısa sürede ayağından çıkaran genç futbolcu, takımın hızlı hücum yapmasında büyük pay sahibi.

İSPANYA'DA GÜNDEM ASENSIO

Süper Lig'de gaza basan Fenerbahçe'nin başarısındaki en önemli aktörlerden birisi Marco Asensio.

Transferinden kısa bir süre sonra fiziksel eksiklerini gideren İspanyol yıldız, golleri ve asistleriyle sarı lacivertliler sırtladı.

İlk on birin gediklisi olan Asensio, 3 gol, 1 asistle, son dört maçta da skor katkısı sağladı.

İspanyol medyası da bu performansa kayıtsız kalmadı. AS Gazetesi, "Asensio, Fenerbahçe'de devrim yaptı" manşetiyle yıldız oyuncuyu onore etti.

TALISCA'YA TALİP

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca için transfer haberleri gündeme gelmeye devam ediyor.

Brezilya basını, Corinthians'ın Anderson Talisca ile ilgilendiğini yazdı.

Egool'de yer alan haberde; Brezilya ekibinin, FIFA yaptırımları nedeniyle kısıtlamalarla karşı karşıya kalsa da takımı güçlendirecek deneyimli oyuncuları istediği ve Talisca'nın da liste başında olduğu belirtildi.

Corinthians'ın Fenerbahçe'ye henüz resmi teklifini iletmediği, ocak ayında oyuncuyla ön sözleşme yapmayı planladığı kaydedildi.

SZYMANSKI'YE ALMANYA'DAN TAKİP

Fenerbahçe'de düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Sebastian Szymanski için transfer kulisleri hareketlenmeye devam ediyor.

Daha önce Fransız ekibi Lyon ve Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ın ilgilendiği Polonyalı oyuncu için şimdi Almanya'dan üç kulüp de nabız yokluyor.

Sarı-lacivertli yönetim ise oyuncusunu 15 milyon euronun altında bir rakama bırakmayı düşünmüyor.

TRANSFER HAREKATI BAŞLADI

Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla, dikkat çeken Fenerbahçe, sezonun geri kalanında sıkıntı yaşamamak için devre arasında takımı güçlendirme kararı aldı.

En az üç bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde öncelikli hedef; santrfor, orta saha ve stoper.

İLK HEDEF TIMBER

8 numara için dikine oynayabilecek bir ismi transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Feyenoord'dan Timber isminde karar kıldı.

Başkan Sadettin Saran'ın transferden sorumlu bir yöneticisini Hollanda'ya gönderdiği ve Timber transferinde hareketli dakikaların başladığı iddia edildi.

FORVETE LEWA

Tedesco santrforda sorun olmadığını söylese de sarı-lacivertlilerin bir numaralı hedefi Barcelona'nın Polonyalı süper starı Robert Lewandowski. Lewandowski'nin menajeriyle ilk temas kuruldu.

Barcelona ile sözleşmesi her ne kadar sezon sonunda bitse de Robert Lewandowski'nin Katalanlarla 1 yıl opsiyonu bulunuyor.

Barcelona ise henüz Robert Lewandowski'nin geleceği konusunda kesin kararını vermedi.

