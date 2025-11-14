Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar

Fenerbahçe'ye 9 Eylül'de imza atan, ilk maçına 14 Eylül'de Trabzonspor karşısında çıkan Domenico Tedesco, 65 günde zoru başardı.
Jose Mourinho'dan kalan kötü izleri silmekle kalmadı, mental olarak iyi durumda olmayan takımı kısa sürede ayağa kaldırdı ve bunun karşılığını da sahada aldı. İtalyan çalıştırıcı, Trabzonspor'u 1-0 yenerek başladığı Süper Lig kariyerinde 6 galibiyet alırken, 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.
40 yaşındaki hoca ligde son 4 maçını kazanma başarısı gösterdi. 21 puan toplayan Tedesco, şampiyonluk yarışında zirve ile puan farkını 1'e indirdi.
10 büyük ligde teknik direktör değişiklikleri incelendiğinde 2.33 puan ortalaması tutturan Tedesco, 29 mevkidaşı arasında az farkla ikinciliği aldı. İlk basamakta Leverkusen'den Kasper Hjulmand (2.38) yer aldı.
Fenerbahçe'nin ardından Benfica'nın yolunu tutan Mourinho, Portekiz'de aradığını bulamadı. 2.14'lük karnesiyle halefi Tedesco'nun arkasında kaldı.
Gaziantep FK'dan Burak Yılmaz 1.90 puan ortalamasıyla 4'üncü, Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Sergen Yalçın ise 6'ncı oldu.