Rojin Kabaiş’in ölümünde çarpıcı detay? Babası açıkladı: Atletindeki kan başka bir kadına ait

Rojin Kabaiş'in ölümünde dikkat çeken detay! Babası açıkladı: Atletindeki kan başka bir kadına ait (DHA)

"TELEFONU YURT DIŞINA GÖTÜRÜLDÜ"

Kızı Rojin'in atletinde ayrıca kan izinin de bulunduğunu belirten Nizamettin Kabaiş, "13 aydır biz bu acıyı çekiyoruz. Dosya neden bu hale geldi ve neden bu kadar eksik yürütülüyor? Dün Van'dan geldik. Avukatlarımızla beraber Cumhuriyet başsavcısı ile görüştük.

Çalışmaların hızlandırılmasını rica ettik. Telefonun neden açılmadığını sorduk. Bize önce Portekiz'e daha sonra İspanya'ya göndereceklerini söylediler. Katillerin izi var ama tutuklu yok.

Rojin'in üzerinden 2 erkek DNA'sı çıktı. Daha sonra 134 kişiden DNA alındı. Eşleşmedi ve bulaş olmadığı kesinleşti. Rojin'in atletinde kan tespit edildiği daha önce bize söylenmişti. Rojin'in olma ihtimali üzerinde durdular. Fakat bize söyledikten 20 gün sonra tekrar Van'a gittik. Rojin'in atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu bize söylendi. Ben başsavcıya üniversitedeki bütün erkekler, Çardakçı ve Molla Kasım köyündeki tüm erkeklerden DNA tespiti yapılması için ricada bulundum.

Bu konuda kimse yanlış anlamasın ama yapılması gereken budur. Çünkü telefonu ve cansız bedeni orada bulundu. O kadının kanı kime aittir? Devlet bunu tespit edebilir. Dayanacak gücüm kalmadı. Bunlar kimse tespit etsinler ve en ağır cezayı versinler" diye konuştu.