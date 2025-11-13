Kahramanlara veda! Türkiye 20 şehidini ebediyete uğurladı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüşte Gürcistan'da C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker son yolculuklarına uğurlandı.
Takvim.com.tr dakika dakika gelişmeleri aktardı.
CANLI ANLATIM
ÇOK YAKIŞTI SANA ŞEHİTLİK
Şehit 39 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın cenazesi, memleketi Niğde'de defnedildi.
Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Kayseri'ye, oradan da Niğde'ye getirilen şehit Özkan'ın cenazesi, helallik için Selçuk Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.
Evli ve 2 çocuk babası şehidin naaşı daha sonra cenaze töreni için Fatih Sulatan Mehmet Camisi'ne getirildi.
Şehidin eşi Tuğba Özkan, burada tabuta sarılarak, "Çok yakıştı sana şehitlik, sen öyle bir adamdın ki çok yakıştı sana şehitlik" diyerek gözyaşı döktü.
Törene katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz ile protokol üyeleri, şehidin ailesine başsağlığı diledi.
İl Müftüsü Hüseyin Gün'ün ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Özkan'ın naaşı, Niğde Şehitliği'nde toprağa verildi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Niğde Valisi Cahit Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.
ŞEHİT ALTIOK'A VEDA
Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, memleketi Samsun'un Tekkeköy ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Tekkeköy'deki Selyeri Mahallesi Camisi önünde şehit Altıok için tören düzenlendi.
Altıok'un naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Ovabaşı Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.
Şehidin 8 gün sonra doğum yapacak hamile eşi Seda Altıok, Türk bayrağına sarılı naaşın başından ayrılmadı. Şehidin kepini takan kız kardeşi Gamze Süngerli ise kardeşini asker selamıyla uğurladı.
Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
ŞEHİT USLU'YA SON GÖREV
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun cenazesi, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde defnedildi.
Ankara'daki Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilen törenin ardından şehit Uslu'nun (39) Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Yenişehir Hava Meydan Komutanlığına getirildi.
Uslu'nun naaşı, buradaki karşılama töreni sonrası cenaze namazının kılınacağı Aydınlar Camisi'ne götürüldü.
Cami bahçesinde şehidin babası Ahmet, annesi Fatma ve 7 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Göknur Uslu, taziyeleri kabul etti.
Uslu'nun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Şehitliği'nde toprağa verildi.
Cenaze törenine, Uslu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sırası Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Muhammet Müfit Aydın, Osman Mesten, Ayhan Salman, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Hasan Öztürk, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, şehidin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
ŞEHİT ALTIOK'UN CENAZESİ MEMLEKETİ SAMSUN'A GETİRİLDİ
Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi. Şehit Altıok'un Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan askeri uçak, Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi.
BİR KARDEŞİ POLİS
Şehidin babası İsa, annesi Gülay, kız kardeşi Sevdegül Altıok ile polis kardeşi Gamze Süngerli de aynı uçakla havaalanına geldi.
Ankara'da düzenlenen törene katılan, şehidin 8 gün sonra doğum yapacak hamile eşi Seda Altıok, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Samsun'a getirildi.
KARDEŞİ ASKER SELAMI VERDİ
Askeri kargo uçağından alınan şehidin tabutu, bir süre askerlerin omzunda taşınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada şehidin kepini takan kız kardeşi Gamze Süngerli, asker selamı vererek şehidi karşıladı.
Törene, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır ile askeri erkan ve vatandaşlar karşıladı.
Şehidin naaşı, Tekkeköy ilçesinde ikindi namazından sonra defnedilmek üzere Selyeri Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.
ŞEHİT İBBİĞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
28 yaşındaki şehit Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, memleketi Çorum'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görev yapan, dört çocuklu ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen 28 yaşındaki şehit Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'in acı haberi, Çorum'a bağlı Yaydiğin köyünde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Baba ocağına Türk bayrakları asılırken köyde taziye çadırı kuruldu.
AİLE GÖZYAŞLARINA TUTAMADI
Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen devlet töreninin ardından şehidin naaşı helallik alınmak üzere köyüne getirildi. Daha sonra Akşemsettin Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Protokol üyeleri, askeri erkan, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende baba Rüştü, anne Yurdagül ve kardeşleri gözyaşlarını tutamadı.
Kılınan cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı tabut omuzlarda taşınarak Çorum Şehitliği'ne götürüldü. Şehit Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.
3 ŞEHİT İÇİN ANKARA'DA TÖREN
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şehitler için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, şehitlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Şehitlerin cenazesi, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu.
Daha sonra askeri bando eşliğinde cenaze arabasına taşınan şehitler İnce ve Dolapci'nin cenazesi Cebeci Şehitliği'ne, şehit Kandemir'in cenazesi ise toprağa verilmek üzere Gölbaşı Ballıkpınarı Mezarlığı'na götürüldü.
Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in eşi Defne Kandemir'in, şehit eşinin künyesini boynuna taktığı, elindeki fotoğrafını öptüğü ve eşinin kıyafetine sarıldığı görüldü. Bazı şehit yakınları, cenaze aracının geçişi esnasında aracı durdurarak dua etti.
MÜRTED'DE ASKERİ TÖREN
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başkentte tören düzenlendi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırına düşmüş ve 20 asker şehit olmuştu.
Şehitler için Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin, şehitler için dua etti.
Künyeleri okunduktan sonra uçaklara taşınan şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı.
Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekilleri, TSK Komuta Kademesi, Ankara Valisi Vasip Şahin, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Namig İslamzade, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ile şehit askerlerin aileleri katıldı.
ŞEHİT DÜŞEN 20 KAHRAMAN
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, şehit askerlerin kimlik bilgileri şu şekilde:
"Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın"
ŞEHİTLER TÖREN ALANINA GÖTÜRÜLDÜ
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandı.
Ankara Adli Tıp Kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek askeri tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.
3 ŞEHİT ANKARA'DA 17 ŞEHİT MEMLEKETLERİNDE TOPRAĞA VERİLECEK
Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek askeri törenin ardından, 3 şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da, 17 şehidin cenazesi ise memleketlerinde toprağa verilecek.
ADLİ TIP ÖNÜNDE ŞEHİTLERİMİZE BAYRAKLI KARŞILAMA
Düşen kargo uçağında şehit olan 20 askerin cenazesini taşıyan uçak, Mürted Askeri Havalimanı'na iniş yaptı.
ŞEHİTLERİMİZE BAYRAKLI KARŞILAMASI
Şehitlerin cenazesi otopsi için havalimanından alınarak polis konvoyu eşliğinde Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Adli tıp kurumunun önünde çok sayıda vatandaş Türk bayraklarıyla şehitleri karşıladı.
İnceleme ve kimlik tespiti işlemlerinin ardından yarın düzenlenecek törenden sonra şehitlerin naaşı memleketlerine uğurlanacak.
20 ŞEHİDİMİZİN NAAŞI ADLİ TIP'A GİDİYOR
Şehitlerimizin naaşı ambulanslarla çıkarılarak, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürülecek.
MSB AÇIKLADI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin naaşlarını taşıyan A-400M uçağımız Mürted/Ankara’ya iniş yapmıştır. Şehitlerimizin aziz naaşları Adli Tıp Ankara Grup Başkanlığına (Keçiören) götürülecektir." ifadelerine yer verildi.
ŞEHİTLERİMİZİN NAAŞI ANKARA'DA
Askeri uçağın düştüğü olayda şehit olan 20 askerin naaşı Milli Savunma Bakanlığı'na ait A400M tipi askeri kargo uçağı ile Tiflis'ten Ankara'ya getirildi.
Şehitlerin naaşını taşıyan uçak Ankara Mürted Hava Meydan Üssüne indi.
20 ŞEHİDİMİZİ TAŞIYAN UÇAK TİFLİS'TEN HAVALANDI
Gürcistan'da şehit olan 20 askerimizin naaşlarını taşıyan uçak, Türkiye'ye doğru yola çıktı.
ŞEHİTLERİMİZ BUGÜN GETİRİLECEK
Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısından şehitlerimizin bugün getirileceği bildirildi.
Açıklamada, "Şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın aziz naaşlarına ulaşılmış, bugün ülkemize getirilmeleri planlanmaktadır. Şehitlerimizin aziz naaşları ülkemize getirilmesini müteakip yapılacak tören sonrası defin yerlerine uğurlanacaktır.
Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır.
Sonucun en kısa zamanda alınabilmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir. Enkaz arama kurtarma çalışmalarında hızlı reaksiyon göstererek tüm imkânlarını seferber eden Gürcistan ve Azerbaycan makamlarına teşekkür ediyoruz.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.