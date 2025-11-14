İstanbul’da DEAŞ’a ağır darbe: Yalnız kurt hücresi çökertildi | Rocket Chat’ten örgüte eleman devşiriyorlardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 14 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
ROCKET CHAT'TEN ÖRGÜTE ELEMAN DEVŞİRİYORLARDI
Soruşturmada, DEAŞ mensuplarının gizlilik amacıyla aktif şekilde kullandığı Rocket Chat adlı internet tabanlı mesajlaşma uygulamasını kullanan, sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı belirlenen ve "yalnız kurt" olarak adlandırılan bireysel eylem hazırlığı içindeki iki şüpheliye ait adreslerde yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ayrıca İstanbul'da faaliyet gösteren ve son dönemde Türkiye'yi hedef alan eylemlere karışabileceği değerlendirilen, YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) statüsündeki kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılık açıklamasına göre:
8 yabancı uyruklu şüpheli, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.
1 şüpheli, adli kontrol şartıyla konutu terk etmeme hükmüyle serbest bırakıldı.
5 şüpheli ise çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.