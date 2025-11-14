İstanbul’da DEAŞ’a ağır darbe: Yalnız kurt hücresi çökertildi | Rocket Chat’ten örgüte eleman devşiriyorlardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyonla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca;

DEAŞ Silahlı Terör Örgütü mensuplarının gizliliğe riayet ederek sıklıkla kullandığı Rocket Chat isimli internet tabanlı mesajlaşma programını aktif olarak kullanan, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt sempatisini arttırma ve eleman kazanma amaçlı paylaşımlarda bulunan veya örgütsel olarak Yalnız Kurt tabir edilen bireysel eylem hazırlığı içerisinde olup yapılan ikamet aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca ile geçirilen 2 şahıs ile birlikte,

Hali hazırda ilimizde faaliyet gösteren ve son süreçte ülkemizi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak tehdit oluşturduğu gerekçesiyle YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda;

Toplamda 14 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şahıslardan;

8 yabancı uyruklu şahıs, tamamlanan işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edilmiştir.

1 şüpheli şahıs Adli Kontrol Şartı (Konutu Terk Etmeme) ile serbest bırakılmıştır.

5 şüpheli şahıs ise Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı