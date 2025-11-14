PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul’da DEAŞ’a ağır darbe: Yalnız kurt hücresi çökertildi | Rocket Chat’ten örgüte eleman devşiriyorlardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ mensuplarının gizlilik amacıyla kullandığı Rocket Chat üzerinden propaganda yapan, örgüte eleman kazandırmaya çalışan ve “yalnız kurt” olarak bireysel eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen kişilere yönelik soruşturmada toplam 14 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Açıklamaya göre şüphelilerden 5’i tutuklandı, 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı, 8 yabancı uyruklu ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 14 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

ROCKET CHAT'TEN ÖRGÜTE ELEMAN DEVŞİRİYORLARDI
Soruşturmada, DEAŞ mensuplarının gizlilik amacıyla aktif şekilde kullandığı Rocket Chat adlı internet tabanlı mesajlaşma uygulamasını kullanan, sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı belirlenen ve "yalnız kurt" olarak adlandırılan bireysel eylem hazırlığı içindeki iki şüpheliye ait adreslerde yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca İstanbul'da faaliyet gösteren ve son dönemde Türkiye'yi hedef alan eylemlere karışabileceği değerlendirilen, YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) statüsündeki kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılık açıklamasına göre:

8 yabancı uyruklu şüpheli, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.

1 şüpheli, adli kontrol şartıyla konutu terk etmeme hükmüyle serbest bırakıldı.

5 şüpheli ise çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyonla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca;

DEAŞ Silahlı Terör Örgütü mensuplarının gizliliğe riayet ederek sıklıkla kullandığı Rocket Chat isimli internet tabanlı mesajlaşma programını aktif olarak kullanan, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt sempatisini arttırma ve eleman kazanma amaçlı paylaşımlarda bulunan veya örgütsel olarak Yalnız Kurt tabir edilen bireysel eylem hazırlığı içerisinde olup yapılan ikamet aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca ile geçirilen 2 şahıs ile birlikte,

Hali hazırda ilimizde faaliyet gösteren ve son süreçte ülkemizi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak tehdit oluşturduğu gerekçesiyle YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda;

Toplamda 14 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şahıslardan;

8 yabancı uyruklu şahıs, tamamlanan işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edilmiştir.

1 şüpheli şahıs Adli Kontrol Şartı (Konutu Terk Etmeme) ile serbest bırakılmıştır.

5 şüpheli şahıs ise Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

