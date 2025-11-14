Bizim Çocuklar play-off bileti peşinde! Millilerin Bulgaristan maçı 11'i netleşti

100 YILLIK REKABETTE 25. RANDEVU

Türkiye ile Bulgaristan milli takımları 100 yılda 25. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 24 mücadelede Türkiye 8 kez kazandı. Bulgaristan 10 galibiyet aldı. 6 maç da berabere bitti.

İlk maç 1925'te Taksim Stadı'nda oynanmış ve Türkiye 2-1 kazanmıştı.

En farklı galibiyet ise geçen ay Sofya'da alınan 6-1'lik zafer oldu.