PODCAST CANLI YAYIN

Bizim Çocuklar play-off bileti peşinde! Millilerin Bulgaristan maçı 11'i netleşti

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlılar kazanması veya beraberlik alması halinde grubu ilk iki sırada tamamlamayı ve play-off biletini garantileyecek. Vincenzo Montella, zorlu randevu öncesi kararını verdi. İşte Bizim Çocuklar'ın muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bizim Çocuklar play-off bileti peşinde! Millilerin Bulgaristan maçı 11'i netleşti

2026 Dünya Kupası'na katılmak isteyen A Milli Takım, Bulgaristan ile grubun beşinci karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Montella ve öğrencileri, kazanarak 3 puanın sahibi olmak istiyor.

WALSH YÖNETECEK

Karşılaşma Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de TV8'den canlı yayınlanacak.

Maçı İskoç hakem Nicolas Walsh yönetecek. Walsh'un yardımcıları Francis Connor ve Daniel McFarlane olacak. Dördüncü hakem ise Donald Robertson.

GRUPTA SON DURUM

Türkiye, dört maç sonunda topladığı 9 puanla ikinci sırada bulunuyor. Grupta 4'te 4 yapan İspanya 12 puanla lider, Bulgaristan ise 0 puanla son sırada.

Ay-yıldızlı ekip, Sofya'da oynanan ilk maçı 6-1 kazanmıştı.

Grubun diğer maçında aynı saatte Gürcistan, İspanya'yı ağırlayacak.

DÜNYA KUPASI İÇİN KRİTİK ADIM

2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 12 grup lideri direkt katılacak. Gruplarını ikinci bitiren 12 takım ve Uluslar Ligi'nden gelen 4 takım, toplam 16 takımlı play-off oynayacak. Play-off maçları 2026 Mart ayında yapılacak.

MİLLİ TAKIMIN KADROSU

A Milli Takım'ın Bulgaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

BULGARİSTAN'IN KADROSU

Kaleci: Mitov, Bozhev, Evtimov

Defans: Chernev, Dimitrov, Bozhinov, Georgiev, Popov, Petrov, Velkov

Orta saha: Gruev, Krastev, Kraev, Stoyanov, Shopov, Chochev, Yordanov

Forvet: Petkov, Ivanov, Rusev, Z. Dimitrov, Despodov, Minchev, Nikolov

100 YILLIK REKABETTE 25. RANDEVU

Türkiye ile Bulgaristan milli takımları 100 yılda 25. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 24 mücadelede Türkiye 8 kez kazandı. Bulgaristan 10 galibiyet aldı. 6 maç da berabere bitti.

İlk maç 1925'te Taksim Stadı'nda oynanmış ve Türkiye 2-1 kazanmıştı.
En farklı galibiyet ise geçen ay Sofya'da alınan 6-1'lik zafer oldu.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Vincenzo Montella'nın sahaya Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Arda, İsmail, Hakan, Barış Alper, Kenan ve Kerem ilk 11'ini sürmesi bekleniyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Malcolm X örneği: Bir Şule Yüksel Şenler yetti!
CANLI ANLATIM | Türkiye 20 şehidini ebediyete uğurluyor
Türk Telekom
"Eko"sistemin "kara" kasaları! Laleli dövizcileri iddianameye girdi
Bizim Çocuklar play-off bileti peşinde! Millilerin Bulgaristan maçı 11'i netleşti
Gazze’de Hamas’a saldıran milisler kim? Sarı Bölge’de kaos! İngiliz “İsrail devşiriyor” dedi | Nedir bu 504. Birim?
Kardeşi şehadetini rüyasında gördü! Şehit Ahmet Yasir Kuyucu Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Astsubay Başçavuş İlker Aykut’u eşi ve oğlu askeri kamuflaj giyerek uğurladı
Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar
Şehit Hamdi Armağan Kaplan'ın eşi oğluna böyle seslendi: Başını dik tut, senin baban kahraman
Ortaköy'de yemek yiyen anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti! 4 şüpheli gözaltında
Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Anne-oğlun sır ölümünde flaş gelişme: Eski enişteye elektronik kelepçe!
Epstein dosyalarında ismi geçen iki İngiliz! Mektuplar, kutlamalar, bornozlu fotoğraflar…
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'ın C-130 alçaklığına tepki: Gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz
Filistin Devleti’ne giden yol! ABD BMGK’ya taslak sunacak: O ülkelerden itiraz
Türk Telekom’dan 1 ayda 1,8 milyar USD’lik uluslararası finansman
Yeni anket yeni oran: Memur zammı ne olacak? İşte meslek meslek maaşlar
Başkan Erdoğan Şehit İlhan Ongan'ın babasıyla görüştü: Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu
Evli mutlu 2 çocuklu! Arka Sokaklar’ın Pınar'ı son haliyle gündem oldu