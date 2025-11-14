Bizim Çocuklar play-off bileti peşinde! Millilerin Bulgaristan maçı 11'i netleşti
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlılar kazanması veya beraberlik alması halinde grubu ilk iki sırada tamamlamayı ve play-off biletini garantileyecek. Vincenzo Montella, zorlu randevu öncesi kararını verdi. İşte Bizim Çocuklar'ın muhtemel 11'i...
2026 Dünya Kupası'na katılmak isteyen A Milli Takım, Bulgaristan ile grubun beşinci karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Montella ve öğrencileri, kazanarak 3 puanın sahibi olmak istiyor.
WALSH YÖNETECEK
Karşılaşma Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de TV8'den canlı yayınlanacak.
Maçı İskoç hakem Nicolas Walsh yönetecek. Walsh'un yardımcıları Francis Connor ve Daniel McFarlane olacak. Dördüncü hakem ise Donald Robertson.
GRUPTA SON DURUM
Türkiye, dört maç sonunda topladığı 9 puanla ikinci sırada bulunuyor. Grupta 4'te 4 yapan İspanya 12 puanla lider, Bulgaristan ise 0 puanla son sırada.
Ay-yıldızlı ekip, Sofya'da oynanan ilk maçı 6-1 kazanmıştı.
Grubun diğer maçında aynı saatte Gürcistan, İspanya'yı ağırlayacak.
DÜNYA KUPASI İÇİN KRİTİK ADIM
2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 12 grup lideri direkt katılacak. Gruplarını ikinci bitiren 12 takım ve Uluslar Ligi'nden gelen 4 takım, toplam 16 takımlı play-off oynayacak. Play-off maçları 2026 Mart ayında yapılacak.
MİLLİ TAKIMIN KADROSU
A Milli Takım'ın Bulgaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)