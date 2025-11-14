PODCAST CANLI YAYIN

Şehit Astsubay Başçavuş İlker Aykut’u eşi ve oğlu askeri kamuflaj giyerek uğurladı

Askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut (39) Tekirdağ'da toprağa verildi. Şehidin eşi ve çocuğu Aykut'un askeri kamuflajını giydi.

Askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut (39) Tekirdağ'da toprağa verildi.

Ankara'da düzenlenen törenin ardından Aykut'un Türk bayrağına sarılı naaşı kente getirildi. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda askeri törenle karşılanan şehidin cenazesi, helallik alınması için Muratlı ilçesindeki babaevine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehit Aykut için Kırkkepenekli Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin annesi Zülbiye, babası Ünal, eşi Duygu ve oğlu Poyraz Aykut, tabutun başında gözyaşı döktü.

EŞİ VE ÇOCUĞU ASKERİ KAMUFLAJ GİYDİ

Aykut'un cenazesi, İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün kıldırdığı namazın ardından Kırkkepenekli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Cem Avşar, İYi Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

