Şehit Astsubay Başçavuş İlker Aykut’u eşi ve oğlu askeri kamuflaj giyerek uğurladı

EŞİ VE ÇOCUĞU ASKERİ KAMUFLAJ GİYDİ Şehidin eşi ve çocuğu Aykut'un askeri kamuflajını giydi.

Şehidin eşi ve çocuğu Aykut'un askeri kamuflajını giydi. (DHA)

Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı. (AA)

Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Cem Avşar, İYi Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve çok sayıda vatandaş katıldı.