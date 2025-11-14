Şehit Astsubay Başçavuş İlker Aykut’u eşi ve oğlu askeri kamuflaj giyerek uğurladı

Askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut (39) Tekirdağ'da toprağa verildi.
Ankara'da düzenlenen törenin ardından Aykut'un Türk bayrağına sarılı naaşı kente getirildi. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda askeri törenle karşılanan şehidin cenazesi, helallik alınması için Muratlı ilçesindeki babaevine götürüldü.
Burada helallik alınmasının ardından şehit Aykut için Kırkkepenekli Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Şehidin annesi Zülbiye, babası Ünal, eşi Duygu ve oğlu Poyraz Aykut, tabutun başında gözyaşı döktü.