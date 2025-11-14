CHP'li Adana Belediyesi’nde skandallar zinciri: Öğrenci yurdu otel oldu yabancı araç kiraları ve mezarlıkta ticaret ortaya çıktı

Sayıştay'ın 2024 Denetim Raporu, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin taşınmaz ve hizmet yönetiminde birbiri ardına üç ayrı mevzuat ihlaline dikkat çekti. Rapora göre belediyenin öğrenci yurdu yapılması şartıyla kiraya verdiği bina ruhsatsız turistik otel olarak işletildi, mevzuata rağmen yabancı menşeli araçlar kiralandı ve imar planında mezarlık alanı olarak belirlenen bazı bölgeler ticari işletmelere dönüştürüldü.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi 'nin Sayıştay raporunda üç ayrı usulsüzlük: Yurt binası otel oldu, yabancı menşeli araçlar kiralandı, mezarlık alanları ticarete açıldı

Raporda, yurt projesinin ihale şartnamesine aykırı biçimde otel işletmesine dönüştürülmesinin ihalede açıklık ve rekabeti engellediği, ayrıca Türk Medeni Kanunu'nun "dürüst davranma" ilkesine ve sözleşme hükümlerine açıkça aykırı olduğu vurgulandı.

Belediye, Sayıştay'a gönderdiği cevapta yüklenicinin sonradan ruhsat aldığını savundu ancak herhangi bir belge ibraz edemedi.

Yerinde inceleme yapan Sayıştay denetçileri, binanın ruhsatsız şekilde turistik otel olarak işletildiğini, otelin internet sitelerinde rezervasyona açık olduğunu ve iki yılı aşkın süredir kullanıcı yorumlarının bulunduğunu kayda geçti.

Ancak yüklenici firma, tadilatın yüzde 90'ı tamamlandıktan sonra 15 Şubat 2019'da belediyeye başvurarak kullanım amacını değiştirip binayı konaklama tesisi olarak işletmek istediğini bildirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi 15 Mart 2019'da bu talebi kabul etti.

Sayıştay 'ın tespitine göre Adana Büyükşehir Belediyesi , Ankara'nın Çankaya ilçesindeki taşınmazını 2015 yılında öğrenci yurdu yapılması şartıyla 10 yıllığına bir yükleniciye kiraladı.

MEVZUATA RAĞMEN YABANCI MENŞELİ ARAÇ KİRALANDI

Sayıştay'ın 2024 Düzenlilik Denetim Raporu, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin araç kiralama uygulamalarında da mevzuata aykırılık tespit etti. Denetimde, belediyenin ihale ve doğrudan temin yöntemiyle yabancı menşeli binek araçlar kiraladığını ortaya koydu.

237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 1'inci maddesi belediyelerin bu kanun hükümlerine tabi olduğunu açıkça belirtiyor. Aynı Kanun'un 7'nci maddesinde kurumların araç ihtiyaçlarını "hizmet alımı suretiyle" karşılayabileceği belirtilirken, kullanılacak araçların lüks ve gösterişten uzak, ekonomik ve memleket yollarına uygun olması gerektiği hüküm altına alınıyor.

Kanun'un 12'nci maddesi ise hizmet alımıyla edinilecek araçların cinsi, adedi, yaşı, menşei ve diğer teknik özelliklerinin Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceğini düzenliyor.

Bu çerçevede 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller"de; yabancı menşeli binek araçların yalnızca belirli makam ve hizmetlerle sınırlı olarak edinilebileceği açıkça ifade ediliyor. 2014/6425 sayılı Karar da bu sınırlamaları yeniden teyit ederek yabancı menşeli araçların sadece (1) ve (2) sayılı cetvellerde bulunan üst düzey makamlar, zırhlı araçlar, koruma amaçlı tahsise konu araçlar ve yurtdışı teşkilatlar için edinilebileceğini hükme bağlıyor.

17 Mayıs 2024'te yayımlanan 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi ise kuralı daha da netleştirerek, "İlgili mevzuatında belirtilen makam ve hizmetler hariç olmak üzere, hibe dâhil her ne şekilde olursa olsun yabancı menşeli taşıt kullanılmayacaktır" ifadesine yer veriyor.

Sayıştay, belediyelerin bu kapsamda yabancı menşeli binek araç edinmesine veya kiralamasına izin veren herhangi bir düzenleme bulunmadığının altını çiziyor.

Denetimde, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılında kiraladığı 6 adet aracın yabancı menşeli olduğu tespit edildi. Kiralanan araçların listesi raporda şöyle yer aldı:

Yabancı Menşeli Araç Listesi

Sıra No Marka Model Model Yılı 1 Volkswagen Passat 2020 2 Volkswagen Passat 2020 3 Volkswagen Passat 2020 4 Volkswagen Passat 2020 5 Skoda Superb 2018 6 Skoda Superb 2023

Sayıştay, bu araçların kiralanmasının mevzuata açıkça aykırı olduğunu, belediyelerin hibe dahil hiçbir yöntemle yabancı menşeli binek veya station-wagon araç edinemeyeceğini vurguladı.