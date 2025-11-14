Ortaköy’de yemek yiyen anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti! 4 şüpheli gözaltında

Konakladıkları otel (DHA)
İKİ ÇOCUK VE ANNE HAYATINI KAYBETTİ
Gece saatlerinde anne Çiğdem B., 3 yaşındaki kızı Masal B.'yi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal B. ve ağabeyi Kadir Muhammet B. dün anne Çiğdem B. ise bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden 2 kardeş (DHA)
BABA ENTÜBE
Baba Servet B.'nin entübe edildiği belirtildi. Ailenin yemek yediği restoranın mühürlendiği bildirildi.
BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olaya ilişkin açıklama yaptı. Tunç şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da bir otelde konaklayan 4 kişilik ailenin rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından 2 çocuk ve annenin vefat ettiği, babanın tedavisinin halen sürdüğü olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.
Soruşturma kapsamında;
Ailenin yemek yediği öğrenilen yerlerden gerekli numuneler toplanmış,
Bu yerlerde görevli ve sorumlu 4 kişi gözaltına alınmıştır.
Olay yeri inceleme ekiplerince elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş olup, vefat eden 2 çocuk ve annenin kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumunca incelemeler devam etmektedir.
Üzücü olayda vefat eden 2 evladımız ve annelerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Tedavisi süren babaya acil şifalar diliyorum.
Soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir."
2 İHTİMAL VAR
Bu tür zehirlenmelerin çok geniş bir spektrumda değerlendirmenin doğru olacağını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Ayça Kaya, "Bu şekilde öldürebilecek yani bir şey yiyeceksiniz hemen bir gün sonra ölme ihtimali olabilecek iki tür zehirlenme var. Biri mantar zehirlenmeleri biri de botulizm dediğim genellikle konserve ürünlerin içerisinde bozuk konservelere bağlı bir çeşit toksinin yenmesiyle bir insan hayatı kaybedilebilir." dedi.
Kumpir dükkanları denetleniyor. (DHA)
ORTAKÖY'DE KUMPİR VE MİDYE YEMİŞLER
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, ailenin İstanbul'a geldikten sonra Ortaköy'de bir seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda yemek yediği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, otelin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Restoran mühürlendi. (DHA)
RESTORAN MÜHÜRLENDİ
Ailenin yemek yediği iddia edilen restoran ise mühürlendi. Sabah saatlerinde İBB zabıta ekipleri de kumpircilere bilgilendirme ve denetim gerçekleştirdi.
"SÜREÇ BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMEKTEDİR"
Konuyla ilgili İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından şu şekilde açıklama yapıldı:
Emniyet Müdürlüğünün kamera kaydı inceleme süreci devam etmekte olup İl/İlçe Müdürlüklerimize farklı işletmelerin/tüketilen gıdaların bilgilerinin verilmesi durumunda Gıda Denetim ekiplerimiz hazır durumda beklemekte ve süreç büyük bir titizlikle takip edilmektedir. İstanbul ilinde faaliyette olan 135.717 gıda işletmesinde 2025 yılında bugüne kadar 192.148 adet resmi kontrol yapılmış olup; 8.026 adet işletmeye idari para cezası uygulanmış olup 79 adet savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. İstanbul ilinde bugüne kadar toplam 6.587 adet numune alınmış, 476 adeti uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Beşiktaş İlçesi Ortaköy Mahallesinde faaliyette olan 138 gıda işletmesinde 202 adet resmi kontrol yapılmış olup; sadece 1 adet idari para cezası uygulanmıştır. Bugüne kadar toplam 7 numune alınmış, uygunsuzluk tespit edilmemiştir. İl ve İlçe Müdürlüklerimize İl Sağlık Müdürlüğü ve Savcılık aracılığıyla gelen başka bir bildirim yoktur.
NE OLMUŞTU?
Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.
Polis ekiplerinin çalışmasında, ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediği belirlenmişti.
Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndüğü iddia edilmişti.
Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmıştı.
Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.