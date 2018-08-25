Yol Durumu
  1. Karadeniz çiçeği
  2. Serdar Ortaç ve eşi Chloe iki sene sonra...

Sosyetik komedi

ile ’in dan yaptığı ayrı ayrı paylaşımlar, ’ın diline düştü. Önceki gün Fethiye’de önce tek başına poz veren sosyetik güzel, sonra ’nin fotoğrafını çekti. Araz, eşinin pozuna ‘Seni de beni çek Fahriye’ diye yazıp güldürdü

Sosyetik komedi

Sosyetik Sami Kiresepi'nin güzel eşi Rachel Araz, önceki gün instagram'da stand-up şov yaptı. Araz, eşiyle gittiği Fethiye'den önce tek başına poz verdi. Daha sonra Kiresepi'nin fotoğrafını çeken sosyetik güzel, bu paylaşımına "Sen de beni çek Fahriye" diye yazdı. Sosyetik güzelin hedefinde; da birlikte çektirdikleri fotoğrafları paylaşmak yerine aynı yerde tek başına verdikleri pozlarını yayınlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit vardı.

SARIMSAK ANISI...
Bu tavırlarıyla alay konusu olan oyuncu çifte esprili göndermesini yapan , kendisiyle ilgili paylaştığı anısıyla da güldürdü. Grip olmamak için gece yiyen sosyetik güzel, sabah eşine "Tüm mikropları kendimden uzak tutuyorum" dedi. 'den ise şu yanıt geldi: "Aşkım sadece mikropları değil sen tüm insanlığı kendinden uzak tutuyorsun."



Sosyal medya fenomeni Rachel Araz, yine esprili yanını konuşturup takipçilerinin yüzünü güldürdü.



Evcen ile Özçivit, sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmayarak sık sık alay konusu oluyor.




Etiketler: , , , , ,
  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar