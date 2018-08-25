Sosyetik komedi

Sosyetik Sami Kiresepi'nin güzel eşi Rachel Araz, önceki gün instagram'da stand-up şov yaptı. Araz, eşiyle gittiği Fethiye'den önce tek başına poz verdi. Daha sonra Kiresepi'nin fotoğrafını çeken sosyetik güzel, bu paylaşımına "Sen de beni çek Fahriye" diye yazdı. Sosyetik güzelin hedefinde; sosyal medyada birlikte çektirdikleri fotoğrafları paylaşmak yerine aynı yerde tek başına verdikleri pozlarını yayınlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit vardı.

SARIMSAK ANISI...

Bu tavırlarıyla alay konusu olan oyuncu çifte esprili göndermesini yapan Rachel Araz, kendisiyle ilgili paylaştığı anısıyla da güldürdü. Grip olmamak için gece sarımsak yiyen sosyetik güzel, sabah eşine "Tüm mikropları kendimden uzak tutuyorum" dedi. Sami Kiresepi'den ise şu yanıt geldi: "Aşkım sadece mikropları değil sen tüm insanlığı kendinden uzak tutuyorsun."







Sosyal medya fenomeni Rachel Araz, yine esprili yanını konuşturup takipçilerinin yüzünü güldürdü.







Evcen ile Özçivit, sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmayarak sık sık alay konusu oluyor.









