Buruk ve Coşku!

Ünlü teknik adam Okan Buruk'un tasarımcı eşi Nihan Buruk'un önceki gün gerçekleşen 35. yaş günü kutlaması happy hour partilerini aratmadı. Güzel tasarımcıyı Alaçatı'daki renkli partide dostları yalnız bırakmadı.
MOMO Beach'teki kutlamada oyuncu Dilara Öztunç ile fotoğrafçı aşkı Umut Kızıltan da vardı. Okan Buruk'un eski takım arkadaşı Tugay Kerimoğlu ile 25 yıllık evliliğini bu yılın başında bitiren Etkin Ünal da partide doyasıya eğlenen isimler arasındaydı...
MOMO Beach'teki kutlamada oyuncu Dilara Öztunç ile fotoğrafçı aşkı Umut Kızıltan da vardı. Okan Buruk'un eski takım arkadaşı Tugay Kerimoğlu ile 25 yıllık evliliğini bu yılın başında bitiren Etkin Ünal da partide doyasıya eğlenen isimler arasındaydı...
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