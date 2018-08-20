Ana-oğul pazar keyfinde

Güzel oyuncu Hande Subaşı, tatile doymadı. Yaz başından beri Ege'de stres atan Subaşı, dün de Terrier cinsi sevimli köpeğiyle denize girdi. Oyuncu ile köpeği, deniz yatağı üzerinde keyif çattı.
Subaşı, bu anları da instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi. Güzel oyuncu, paylaştığı bu renkli kareye "Oğlumla pazar keyfi" notu düştü. Subaşı'ya "Sizdeki keyif kimsede yok" yorumu geldi.
Subaşı, bu anları da instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi. Güzel oyuncu, paylaştığı bu renkli kareye "Oğlumla pazar keyfi" notu düştü. Subaşı'ya "Sizdeki keyif kimsede yok" yorumu geldi.
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