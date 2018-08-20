Ana-oğul pazar keyfinde

oyuncutatile doymadı. Yaz başından beridün decinsi sevimli köpeğiyle denizegirdi. Oyuncu ile köpeği, deniz yatağıüzerinde keyif çattı.bu anları da instagram'dapaylaşmayı ihmal etmedi. Güzeloyuncu, paylaştığı bu renkli kareyenotu düştü.Subaşı'yayorumu geldi.