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Ana-oğul yemekte

Ana-oğul yemekte
cemiyet hayatının ünlü ismi Etel Baler, önceki gün Kanyon'daydı. Etel Hanım ile oğlu Leo SushiCo'da yemek yiyerek evlerinin yolunu tuttu.

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