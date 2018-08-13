‘Sorun yok’ pozu

Popçu Cem Belevi ile oyuncu aşkı Zehra Yılmaz, önceki gün İstinyePark'ta görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde bir buçuk yıllık aşklarında kriz çıktığı iddia edilen ikili, bu mutluluk pozuyla "Her şey yolunda" mesajı verdi.