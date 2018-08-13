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İştahlı İvana

İkoncan İvana Sert’in son dönemde açılan iştahı başına dert oldu. Sert, zayıflamak için çareyi akupunktur yönteminde buldu

İştahlı İvana
Sosyetik İvana Sert, son dönemde artan iştahının önüne geçemeyince çareyi doktora gitmekte buldu. 38 yaşındaki bir çocuk annesi tasarımcı, mankenlere taş çıkaran fiziğini korumak için akupunktura başvurdu.

Sert, geçtiğimiz günlerde Dr. Murat Topoğlu'nun kliğine giderek akupunktur tedavisine başladı. Türk mutfağına hayran olan Sırp tasarımcı, 5 bin 300 yıllık geçmişi olan tedavi yöntemiyle iştahını engelleyip zayıflamayı hedefliyor.
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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