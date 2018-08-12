Doğa aşığı çift Şebnem ile Celal Çapa, temizlik elçiliğine soyundu. Geçtiğimiz gün Bozburun sahillerinde 10 torba çöp toplayan sosyetik çift, önceki gün de boş durmadı. 16 torba çöp toplayan ikili, "Sonraki nesillere temiz bir dünya bırakmak için farkındalık şart" diye seslendi.
16 torba çöp
Etiketler: Celal Çapa , Şebnem Çapa
- 12 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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