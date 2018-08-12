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16 torba çöp

16 torba çöp
Doğa aşığı çift Şebnem ile , temizlik elçiliğine soyundu. Geçtiğimiz gün Bozburun sahillerinde 10 torba çöp toplayan sosyetik çift, önceki gün de boş durmadı. 16 torba çöp toplayan ikili, "Sonraki nesillere temiz bir dünya bırakmak için farkındalık şart" diye seslendi.

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