Para saçmanın hastasıyız

Gezi programı sunucusu ve müzisyendüzenlediğitarihleri arasında düzenlenecekolanardından SicimoğlurehberliğindeErtesi günlerdeisegibi yerleri gezecekolan tatilciler,ödeyecek. AyhanSicimoğlu ile mantar toplamakiçin Roma'yagidenler 15 bin lirayıgözden çıkartırkenaynı tarihlerdeyine aynı süreyleRoma gezisiyapmanın bedeliise5 bin liralıktur için şimdidensınırlı sayıdayer kalmasıisededirtti!