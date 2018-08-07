Gezi programı sunucusu ve müzisyen Ayhan Sicimoğlu'nun düzenlediği 'mantar tur', cep yakıyor! 28 ile 31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 3 gece 4 günlük tura katılanlar kısa bir Roma gezisinin ardından Sicimoğlu rehberliğinde Gubbio ormanında beyaz trüf mantarı avına çıkacak.
Ertesi günlerde ise Citta di Castello gibi yerleri gezecek olan tatilciler, 2 bin 547 euro yani yaklaşık 15 bin lira ödeyecek. Ayhan Sicimoğlu ile mantar toplamak için Roma'ya gidenler 15 bin lirayı gözden çıkartırken aynı tarihlerde yine aynı süreyle Roma gezisi yapmanın bedeli ise 299 euro yani yaklaşık 1832 lira… 5 bin liralık tur için şimdiden sınırlı sayıda yer kalması ise "Ayhan Sicimoğlu'nun klasik deyimiyle, para saçmanın hastasıyız" dedirtti!
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