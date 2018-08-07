Bu ay 16 ayrı şehirde 26 konser verecek olan Merve Özbey, çözüm olarak 'ayaklı konfor' buldu. Özbey, karayoluyla gideceği yerlere içinde yatak odasından mobil sinema sistemine kadar birçok opsiyon olan minibüsüyle yolculuk yapacak.
Ev konforlu çözüm buldu
Etiketler: Merve Özbey
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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