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Ev konforlu çözüm buldu

Ev konforlu çözüm buldu
Bu ay 16 ayrı şehirde 26 konser verecek olan Merve Özbey, çözüm olarak 'ayaklı konfor' buldu. Özbey, karayoluyla gideceği yerlere içinde yatak odasından mobil sinema sistemine kadar birçok opsiyon olan minibüsüyle yolculuk yapacak.

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