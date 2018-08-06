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Paris

Defalarca ülkemize gelen , önceki akşam ise ’ı yaktı geçti. Bir otelde ’lik yapan yıldız, ‘Kıbrıs, sizi çok sevdim. Balayında buraya tekrar gelebilirim’ dedi. Hilton, 3 saatlik performansı için de 110 bin euro ücret aldı...



Dünyaca ünlü yıldız Paris Hilton, önceki akşam KKTC'deki Limak Cyprus Deluxe Hotel'de DJ performansı sergiledi.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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