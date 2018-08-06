Dünyaca ünlü yıldız Paris Hilton, önceki akşam KKTC'deki Limak Cyprus Deluxe Hotel'de DJ performansı sergiledi.
Türk kızı Paris
Defalarca ülkemize gelen Paris Hilton, önceki akşam ise Kıbrıs’ı yaktı geçti. Bir otelde DJ’lik yapan yıldız, ‘Kıbrıs, sizi çok sevdim. Balayında buraya tekrar gelebilirim’ dedi. Hilton, 3 saatlik performansı için de 110 bin euro ücret aldı...
Dünyaca ünlü yıldız Paris Hilton, önceki akşam KKTC'deki Limak Cyprus Deluxe Hotel'de DJ performansı sergiledi.
Etiketler: Paris Hilton , Türk kızı , Kıbrıs , KKTC , DJ
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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