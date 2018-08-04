Hayat Seda’ya güzel

Kısa süre evli kaldığı Keremcem'den 2015'te boşanan Seda Güven, ardından kendisi gibi oyuncu Onur Tuna ile aşk yaşadı. Tuna'dan sonra adı kimseyle anılmayan güzel oyuncu, özel hayatındaki sessizliğini bozdu.
İsmi 'Ali Güzel' olan bir işadamıyla yeni bir aşka yelken açan Seda Güven, sevgilisiyle önceki gün Yalıkavak'ta ilk kez birlikte görüntülendi. Güzel oyuncunun keyifli halleri, "Aşk, Seda'ya yaradı" dedirtti.
İsmi 'Ali Güzel' olan bir işadamıyla yeni bir aşka yelken açan Seda Güven, sevgilisiyle önceki gün Yalıkavak'ta ilk kez birlikte görüntülendi. Güzel oyuncunun keyifli halleri, "Aşk, Seda'ya yaradı" dedirtti.
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