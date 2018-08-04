Yol Durumu
  1. Genleri annesinden
  2. Bornozla bis yaptı

Hayat Seda’ya güzel

Hayat Seda’ya güzel
Kısa süre evli kaldığı Keremcem'den 2015'te boşanan Seda Güven, ardından kendisi gibi oyuncu Onur Tuna ile aşk yaşadı. Tuna'dan sonra adı kimseyle anılmayan güzel oyuncu, özel hayatındaki sessizliğini bozdu.




İsmi 'Ali Güzel' olan bir işadamıyla yeni bir aşka yelken açan , sevgilisiyle önceki gün Yalıkavak'ta ilk kez birlikte görüntülendi. Güzel oyuncunun keyifli halleri, "Aşk, Seda'ya yaradı" dedirtti.
Etiketler:
  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar