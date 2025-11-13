The Economist kılıç çekti! Kaos tetikçisinden 2026 distopyası “Donald Trump’ın dünyası”

Kaos tetikçisi The Economist, 2026 kapağını " Donald Trump 'ın dünyası tam da bu, hepimiz içinde yaşıyoruz" dedi. 2025'i şekillendiren en büyük etkenin ABD Başkanı Donald Trump olduğunu belirten The Economist editörü Tom Standage, ABD Başkanı için "baş yıkıcı" ifadesini kullandı.

Her yılın son aylarında yeni yıla özel kapak tasarımlarıyla gündem olan The Economist , "The World Ahead 2026" kapağını yayımladı. Her yıl distopik senaryolarıyla gündem olan kaos tetikçisi 2026 için de savaşları ve kargaşayı işaret ediyor.

2. The Economist dış politika analistlerinin ikiye bölündüğüne de dikkat çekti ve "Dünya Amerika ve Çin liderliğindeki bloklar arasında yeni bir soğuk savaş mı yaşıyor yoksa bir Trump anlaşması gezegeni Amerikan, Rus ve Çin 'etki alanlarına' mı bölecek ve her biri istediklerini yapabilecek mi?" dedi.

1. Yeni yılın Amerika'nın kuruluşunun 250. yılı olduğuna dikkat çeken The Economist, Cumhuriyetçiler ve Demokratların ülkenin durumunu tamamen farklı şekilde tanımladığını belirtti. Kasım ayındaki ara seçimi hatırlatan The Economist, "Ancak Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni alsalar bile, Bay Trump'ın zorbalık, tarifeler ve yürütme emirleriyle yürüttüğü yönetimi devam edecek." dedi.

The Economist editörü, 2026'da da "Trump fırtınasının" süreceğini işaret etti ve yıl boyunca geçerli olacağını düşündükleri 10 temayı sıraladı. İşte The Economist'in 2026 kapağının şifreleri…

Gazze, AA

SAVAŞ MI BARIŞ MI?

3. "Savaş mı barış mı?" diye soran The Economist, Gazze'deki kırılgan ateşkesin korunacağını ancak Ukrayna, Sudan ve Myanmar'daki çatışmaların devam edeceğini işaret etti. Ayrıca şu ifadelere yer verdi:

Rusya ve Çin, Kuzey Avrupa ve Güney Çin Denizi'nde "gri alan" provokasyonlarıyla Amerika'nın müttefiklerine olan bağlılığını test edecek. Savaş ve barış arasındaki çizgi giderek bulanıklaştıkça, Kuzey Kutbu'nda, yörüngede, deniz tabanında ve siber uzayda gerilimler artacak.