The Economist kılıç çekti! Kaos tetikçisinden 2026 distopyası “Donald Trump’ın dünyası”

Kaos tetikçisi The Economist, “The World Ahead 2026” kapağıyla yeni yılı da tartışmalı ve distopik bir tabloyla karşıladı. Tanklar, füzeler, vurulan gemiler, virüsler ve kılıçlar kapakta dikkat çekerken editörler 2026’yı “Donald Trump’ın dünyası” olarak nitelendirdi. İşte The Economist’in 2026 kapağının şifreleri…

Her yılın son aylarında yeni yıla özel kapak tasarımlarıyla gündem olan The Economist, "The World Ahead 2026" kapağını yayımladı. Her yıl distopik senaryolarıyla gündem olan kaos tetikçisi 2026 için de savaşları ve kargaşayı işaret ediyor.

Kapakta tanklar, füzeler, vurulan gemiler, virüs, şırıngalar ve çekilen kılıçlar dikkat çekiyor.

The Economist 2026 kapağı ne mesaj veriyor?

"DONALD TRUMP'IN DÜNYASI

Kaos tetikçisi The Economist, 2026 kapağını "Donald Trump'ın dünyası tam da bu, hepimiz içinde yaşıyoruz" dedi. 2025'i şekillendiren en büyük etkenin ABD Başkanı Donald Trump olduğunu belirten The Economist editörü Tom Standage, ABD Başkanı için "baş yıkıcı" ifadesini kullandı.

The Economist 2026 kapağı

KAOS 2026

The Economist editörü, 2026'da da "Trump fırtınasının" süreceğini işaret etti ve yıl boyunca geçerli olacağını düşündükleri 10 temayı sıraladı. İşte The Economist'in 2026 kapağının şifreleri…

1. Yeni yılın Amerika'nın kuruluşunun 250. yılı olduğuna dikkat çeken The Economist, Cumhuriyetçiler ve Demokratların ülkenin durumunu tamamen farklı şekilde tanımladığını belirtti. Kasım ayındaki ara seçimi hatırlatan The Economist, "Ancak Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni alsalar bile, Bay Trump'ın zorbalık, tarifeler ve yürütme emirleriyle yürüttüğü yönetimi devam edecek." dedi.

2. The Economist dış politika analistlerinin ikiye bölündüğüne de dikkat çekti ve "Dünya Amerika ve Çin liderliğindeki bloklar arasında yeni bir soğuk savaş mı yaşıyor yoksa bir Trump anlaşması gezegeni Amerikan, Rus ve Çin 'etki alanlarına' mı bölecek ve her biri istediklerini yapabilecek mi?" dedi.

Gazze, AAGazze, AA

SAVAŞ MI BARIŞ MI?

3. "Savaş mı barış mı?" diye soran The Economist, Gazze'deki kırılgan ateşkesin korunacağını ancak Ukrayna, Sudan ve Myanmar'daki çatışmaların devam edeceğini işaret etti. Ayrıca şu ifadelere yer verdi:

Rusya ve Çin, Kuzey Avrupa ve Güney Çin Denizi'nde "gri alan" provokasyonlarıyla Amerika'nın müttefiklerine olan bağlılığını test edecek. Savaş ve barış arasındaki çizgi giderek bulanıklaştıkça, Kuzey Kutbu'nda, yörüngede, deniz tabanında ve siber uzayda gerilimler artacak.

Trump, ReutersTrump, Reuters

"AVRUPA AMERİKA İLE İLİŞKİLERİ GÜÇLÜ TUTMALI"

4. The Economist 4. Maddede ise Avrupa'nın sorunlarına yer verdi ve Avrupa için "Amerika ile ilişkileri güçlü tutmalı" dedi.

5. Çin'in de deflasyon, yavaşlayan büyüme ve sanayi fazlası gibi sorunlarına dikkat çeken The Economist, "Ancak Bay Trump'ın "Önce Amerika" politikası, Çin'e küresel etkisini artırma konusunda yeni fırsatlar sunuyor. Çin, özellikle küresel güneyde, bir dizi ticaret anlaşması yaparak kendini daha güvenilir bir ortak olarak gösterecek. Soya fasulyesi veya çipler konusunda Bay Trump ile taktik anlaşmalar yapmaya da sıcak bakıyor. Buradaki önemli nokta, Amerika ile ilişkileri çatışmacı değil, işlem odaklı tutmak olacak." ifadelerini kullandı.

6. 6. Maddede ABD'nin ekonomik sorunlarına dikkat çeken The Economist, "Pek çok şey, mayıs ayında Federal Reserve Başkanlığı'na Jerome Powell'ın yerine kimin geçeceğine bağlı olacak; Fed'in siyasallaştırılması, piyasalarda büyük bir çatışmayı tetikleyebilir." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka, Takvim Fotoğraf ArşiviYapay zeka, Takvim Fotoğraf Arşivi

"YAPAY ZEKA BALONU PATLAYACAK MI?"

7. 2026'nın bir diğer sorunu ise yapay zeka endişeleri. Yapay zeka altyapısına yapılan yoğun harcamaların ABD'deki ekonomik zayıflığı da gizliyor olabileceğine dikkat çeken The Economist, "Bu balon patlayacak mı? Demiryolları, elektrik ve internet örneklerinde olduğu gibi, bir çöküş teknolojinin gerçek değerinin olmadığı anlamına gelmez. Ancak ekonomik etkisi geniş çaplı olabilir. Her durumda, yapay zekânın iş gücü üzerindeki etkisi, özellikle yeni mezunların işleri üzerindeki etkisi konusundaki kaygılar artacak." dedi.

Trump, EPATrump, EPA

"TRUMP'IN ÖFKESİNDEN KAÇMAK İÇİN SAKLAYACAKLAR"

8. Trump'ın yenilenebilir enerjiden "nefret ettiğini" vurgulayan The Economist, "Ancak küresel emisyonlar muhtemelen zirve yaptı, temiz teknoloji küresel güneyde hızla gelişiyor ve şirketler iklim hedeflerini tutturacak veya aşacak—ancak Bay Trump'ın öfkesinden kaçınmak için bunu saklayacaklar. Jeotermal enerji ise dikkatle izlenmesi gereken bir alan." İfadelerini kullandı.

Dünya Kupası, Takvim Fotoğraf ArşiviDünya Kupası, Takvim Fotoğraf Arşivi

FUTBOL KAOSU: HİLELER, PERFORMANS ARTIRICILAR…

9. Futbolda Dünya Kupası'nın ilişkileri gerilmiş ABD, Kanada ve Meksika tarafından ortaklaşa düzenleneceğini belirten The Economist, "Taraftarlar uzak durabilir. Ancak Las Vegas'taki Geliştirilmiş Oyunlar (Enhanced Games) daha tartışmalı olabilir: sporcular performans artırıcı ilaçlar kullanabilecek. Bu hile mi yoksa sadece farklı bir yaklaşım mı?" dedi.

10. Son madde ise Trump'ın favori konularından. GLP-4 zayıflama ilaçlarının hap formunda olacağını ve bunlara erişimin artacağını belirten The Economist, "Peki, bunları kullanmak hile mi sayılır? GLP-1'ler, performans artırıcı ilaçların etik tartışmasını sadece sporcular veya vücut geliştiricilerle sınırlamayıp çok daha geniş bir gruba taşıyor. Olimpiyatlara katılan kişi sayısı azdır; ama Ozempic oyunlarına herkes katılabilir." ifadelerini kullandı.

