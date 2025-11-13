PODCAST CANLI YAYIN

Gürcistan’da 20 askerin şehit olduğu uçak kazasında kritik karakutu Türkiye’ye getirildi. Uçağın düşmeden önce havadaki son anlarında yani 27’nci dakikasında ne yaşandığını aydınlatacak veriler incelenirken, Dr. Eray Güçlüer A Haber yayınında önemli değerlendirmeler yaptı. Güçlüer enkazın yayılma şeklinin “kazanın karakterini” ortaya çıkaracağını söyleyerek bulunan karakutunun teknik verileri içeren kara kutu olması halinde olayın nasıl yaşandığının saniye saniye simüle edilebileceğini ifade etti. Güçlüer ayrıca tek bir vida parçasının bile olayı aydınlatabileceğini söyleyerek, "Parçalardaki deformasyonun havada mı yoksa çarpma anında mı oluştuğu, metal yorgunluğu kaynaklı iç çatlaklar bulunup bulunmadığı makroskobik analizlerle anlaşılacaktır.” dedi.

Gürcistan sınırında düşen Türk askeri uçağıyla ilgili soruşturma derinleşiyor. Kazada şehit olan 20 askerin ardından bölgede yürütülen arama–inceleme çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, dağlık alanda geniş bir yayıla sahip enkaz parçalarını tek tek toplarken kritik bir gelişme yaşandı. Olayın aydınlatılmasına yardımcı olacak çok önemli bir bulgu, karakutu bulunarak Türkiye'ye getirildi.

Yetkililer, karakutunun açılmasıyla birlikte kazanın oluş anına dair verilerin kısa sürede ortaya çıkacağını belirtiyor. Uçağın neden düştüğü, havada mı yoksa yere çarpma anında mı parçalandığı, teknik bir arıza mı yoksa farklı bir dış etkenin mi devreye girdiği hazırlanacak raporla netlik kazanacak. Peki kalkışından 27 dakika sonra C130 uçağının neden düştü? Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer A Haber yayınında konuya ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.

Kara kutunun açılmasıyla kazanın 27’nci dakikasına ilişkin kritik verilerin kısa sürede ortaya çıkması bekleniyor (Fotoğraf: Reuters)Kara kutunun açılmasıyla kazanın 27’nci dakikasına ilişkin kritik verilerin kısa sürede ortaya çıkması bekleniyor (Fotoğraf: Reuters)

KARAKUTUNUN KİMLİĞİ KAZANIN YÖNÜNÜ ÇÖZECEK

Dr. Eray Güçlüer, uçakta kullanılan karakutu sistemine dikkat çekerek kazanın çözülmesini hızlandıracak teknik ayrıntıları paylaştı. Güçlüer, uçakta iki farklı karakutu bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Uçaklarda teknik verilerin kaydedildiği bir karakutu ile kokpit içindeki seslerin toplandığı ikinci bir karakutu bulunur. Şu anda hangisinin ele geçirildiğini bilmiyoruz ancak bir karakutunun Türkiye'ye getirilmiş olması çok önemli. Çünkü verilerin burada açılması halinde, 70 kişilik uzman ekip incelemeye anında başlayacak. Bu işlem ABD'de yapılsaydı sonuçların gelmesi 7–10 günü bulurdu; Türkiye'de ise 1 gün içinde ilk bulgular elde edilebilir."

Güçlüer, özellikle teknik verileri içeren karakutunun bulunması halinde kazanın çözümünün hızlanacağını vurguladı:

"Teknik veriyi kaydeden karakutuysa, tüm süreç saniye saniye ortaya çıkar. Uçağın uçuş verileri bu kayıtlarla yeniden simüle edilir. Kazanın tam olarak 27'nci dakikada neden gerçekleştiği, olağan dışı bir anormallik olup olmadığı, sensörlerde veya aviyonik sistemlerde nasıl bir deformasyon yaşandığı net şekilde görülebilir."

Kara kutudaki teknik veriler, uçağın 27’nci dakikada neden düştüğünü tüm detaylarıyla gösterecek (Fotoğraf: Reuters)Kara kutudaki teknik veriler, uçağın 27’nci dakikada neden düştüğünü tüm detaylarıyla gösterecek (Fotoğraf: Reuters)

"ENKAZIN YAYILMA ŞEKLİ KRİTİK BİR İPUCU"

Bölgedeki parçalanma alanının kazanın doğasını anlamada hayati önem taşıdığını belirten Güçlüer, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Uçağın enkazı parçalanmanın havada mı yoksa yere çarpış sırasında mı gerçekleştiği konusunda önemli bir ipucu verir. Parçaların yayılma fotoğrafı, olayın karakteristiğini yansıtır. Enkazın büyük parça, orta parça ya da partikül seviyesinde yayılmış olması uzmanlara çok şey anlatır. Ayrıca yangının doğal mı yoksa farklı bir yanıcı unsurdan mı çıktığı da bu analizle anlaşılır."

Güçlüer, enkazdan toplanan parçaların titizlikle incelenmesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahadaki her bir metal parçası kıymetli. Bir vida bile kazanın nedenini ortaya koyabilir. Parçalardaki deformasyonun havada mı yoksa çarpma anında mı oluştuğu, metal yorgunluğu kaynaklı iç çatlaklar bulunup bulunmadığı makroskobik analizlerle anlaşılacaktır."

Güçlüer, enkazdaki her parçanın kritik olduğunu belirterek “Bir vida bile kazanın nedenini gösterebilir” dedi. (Fotoğraf: A Haber)Güçlüer, enkazdaki her parçanın kritik olduğunu belirterek “Bir vida bile kazanın nedenini gösterebilir” dedi. (Fotoğraf: A Haber)

"ÖN KABULLERLE HAREKET EDİLMEMELİ"

Son olarak soruşturmanın sürecinde bulguların ön kabullerden çok daha önemli olduğuna dikkat çeken Güçlüer, "Bu olayı baştan bir kabule indirgemek doğru olmaz. Kara kutudan gelecek veriler çok kısa süre içinde netleşecek. Milli Savunma Bakanlığı da ön raporla birlikte bir değerlendirme paylaşacaktır" diye konuştu.

