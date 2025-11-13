PODCAST CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 20 şehidimizi taşıyan uçak Tiflis'ten havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağının 11 Kasım'da Gürcistan’da düştüğünü açıkladı. Uçakta bulunan 20 personel şehit oldu. Türkiye yasa boğuldu. Kara kutunun bulunduğu uçağın enkazında çalışmalar devam ederken son askerimizin naaşına da ulaşıldı. Gürcistan'da şehit olan 20 askerimizin naaşlarını taşıyan A-400M uçağı Türkiye'ye doğru yola çıktı.

CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 20 şehidimizi taşıyan uçak Tiflis'ten havalandı

Gürcistan'da şehit olan 20 askerimizin naaşlarını taşıyan A-400M uçağı Türkiye'ye doğru yola çıktı.

20 ŞEHİDİMİZİ TAŞIYAN UÇAK TİFLİS'TEN HAVALANDI

Gürcistan'da şehit olan 20 askerimizin naaşlarını taşıyan uçak, Türkiye'ye doğru yola çıktı.

 

 

ŞEHİTLERİMİZ BUGÜN GETİRİLECEK

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısından şehitlerimizin bugün getirileceği bildirildi.

Açıklamada, "Şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın aziz naaşlarına ulaşılmış, bugün ülkemize getirilmeleri planlanmaktadır. Şehitlerimizin aziz naaşları ülkemize getirilmesini müteakip yapılacak tören sonrası defin yerlerine uğurlanacaktır.

Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır.

Sonucun en kısa zamanda alınabilmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir. Enkaz arama kurtarma çalışmalarında hızlı reaksiyon göstererek tüm imkânlarını seferber eden Gürcistan ve Azerbaycan makamlarına teşekkür ediyoruz.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.