



GÜRSEL TEKİN: DAHA ÖNCE DE BÖYLE OLUMSUZLUKLAR OLDU



CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Daha önce de birkaç kez böyle olumsuzluklar oldu. "Kol kırılır yen içinde kalır" deyip kendi içimizde çözelim derken bardağı taşıran çirkin meseleler oldu. Haklı olarak arkadaşlarımızla karar aldık şikayetçi olduk. Araştırmalara sonucu faillerin kim olduğunu kısa süre içerisinde göreceğiz" ifadelerini kullandı.