Siyasi husumet "pis"leşti! CHP'liler CHP İstanbul İl Binası'na işeyip dışkıladı: Gürsel Tekin "bu ilk değil" dedi

CHP İstanbul'daki siyasi husumet "mide bulandıran" bir nokraya geldi. Çağrı Heyeti olarak görevini sürdüren Gürsel Tekin ve ekibine mide bulandıran bir saldırı gerçekleştirildi. CHP İstanbul İl Binasına giren CHP'liler Tekin'in yardımcısı Zeki Şen'in makam koltuğu masasına dışkılayıp işedi. "Pes" dedirten olay sonrası ortaya çıkan rezil tablonun görüntüleri servis edildi. Tutanak tutuldu, görevlilerin ifadesi alındı. Gürsel Tekin, "Daha önce de birkaç kez böyle olumsuzluklar oldu. Bardak taştı, şikayetçi olduk" dedi.

CHP'nin Sarıyer'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binasında "bu kadarı da pes" dedirten akılalmaz bir olay yaşandı.

CHP İstanbul İl Binası'na CHP'lilerden "dışkılı" saldırı



Gece saatlerinde binaya gizlice giren bir grup partilinin "Çağrı Heyeti" olarak görevde bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve çalışma arkadaşlarının kullandığı odaya mide bulandıran bir saldırı gerçekleştirdi.



KOLTUĞA DIŞKILAYIP İŞEDİLER

Tekin'in yardımcısı Zeki Şen'in makam koltuğu masasına dışkılayıp işedi.



Sabah binaya göre CHP görevlileri çirkin manzara sonrası polis ekiplerine haber verdi. Bu bağlamda güvenlik kamerası kayıtlara inceleme altına alındı.



Tutanak tutuldu, görevlilerin ifadesi alındı.



GÜRSEL TEKİN: DAHA ÖNCE DE BÖYLE OLUMSUZLUKLAR OLDU

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Daha önce de birkaç kez böyle olumsuzluklar oldu. "Kol kırılır yen içinde kalır" deyip kendi içimizde çözelim derken bardağı taşıran çirkin meseleler oldu. Haklı olarak arkadaşlarımızla karar aldık şikayetçi olduk. Araştırmalara sonucu faillerin kim olduğunu kısa süre içerisinde göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme CHPnin itirazını reddetti... Gürsel Tekin ilk demeci TAKVİMe verdi: Görevimizin başındayızMahkeme CHPnin itirazını reddetti... Gürsel Tekin ilk demeci TAKVİMe verdi: Görevimizin başındayız


Geride bıraktığımız günlerde CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı için yaptığı itiraz reddedilmiş, Gürsel Tekin "Çağrı Heyeti" olarak il başkanlığına devam etmesine karar verilmişti.

Mahkeme kararı sonrası Takvim.com.tr'ye konuşan Tekin, "Görevimizin başındayız" mesajı vermişti.

"BİZİ ÖNERENLER DE CHP'Lİ"

Öte yandan Tekin, geçtiğimiz günlerde makam odasının kapılarını Takvim.com.tr'ye açmış, "Biz bu sorunun bir parçasında yokuz. Bu sorun yaşanmış, mahkeme belli bir safhaya getirmiş ve burada bir çağrı heyetine ihtiyaç olduğunu ifade etmişler. Arkadaşlarımız, bizi öneren arkadaşlarımız da aynı zamanda davanın tarafı olan Cumhuriyet Halk Partililer" değerlendirmesini yapmıştı.

Gürsel Tekin Özele Takvimden yanıt verdi! Casusluk soruşturması ve iddianamedeki iki CHPli için ne dedi? Kemal Beyi beğenenler partiden atıldıGürsel Tekin Özele Takvimden yanıt verdi! Casusluk soruşturması ve iddianamedeki iki CHPli için ne dedi? Kemal Beyi beğenenler partiden atıldı



ÖZEL'E YANIT: ALLAH'TAN BAŞKA KİMSEDEN KORKMAYACAĞIMI EN İYİ O BİLİR

Bilindiği üzere Gürsel Tekin'in mahkeme kararıyla il başkanı olarak görevlendirilmesine müteakip CHP, il başkanlığı binasını Bahçelievler'e taşıdığını duyurmuş, Özgür Özel de Gürsel Tekin için "Korkup kaçıyor" demişti.

Bu durumu hatırlattığımız Tekin şu ifadeleri kullanmıştı.

Dün buradaydı. İkimiz de aynı binadaydık. Sayın Özgür Özel 5. kattaydı. Biz buradaydık. Hatta beklerdik.

Bizim yani Allah'tan başka kimseden korkmayacağımızı en iyi Sayın Özgür Özel bilir, başkalarını bilmem de Sayın Özgür Özel bilir.

