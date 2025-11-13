CHP'nin Sarıyer'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binasında "bu kadarı da pes" dedirten akılalmaz bir olay yaşandı.CHP İstanbul İl Binası'na CHP'lilerden "dışkılı" saldırı
Gece saatlerinde binaya gizlice giren bir grup partilinin "Çağrı Heyeti" olarak görevde bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve çalışma arkadaşlarının kullandığı odaya mide bulandıran bir saldırı gerçekleştirdi.
KOLTUĞA DIŞKILAYIP İŞEDİLER
Tekin'in yardımcısı Zeki Şen'in makam koltuğu masasına dışkılayıp işedi.
Sabah binaya göre CHP görevlileri çirkin manzara sonrası polis ekiplerine haber verdi. Bu bağlamda güvenlik kamerası kayıtlara inceleme altına alındı.
Tutanak tutuldu, görevlilerin ifadesi alındı.
GÜRSEL TEKİN: DAHA ÖNCE DE BÖYLE OLUMSUZLUKLAR OLDU
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Daha önce de birkaç kez böyle olumsuzluklar oldu. "Kol kırılır yen içinde kalır" deyip kendi içimizde çözelim derken bardağı taşıran çirkin meseleler oldu. Haklı olarak arkadaşlarımızla karar aldık şikayetçi olduk. Araştırmalara sonucu faillerin kim olduğunu kısa süre içerisinde göreceğiz" ifadelerini kullandı.