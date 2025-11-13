Başkan Erdoğan Külliye'de KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım'da Türkiye'ye gerçekleştirecek.
TÜRKİYE-KKTC İLİŞKİLERİ MASADA
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek, Türkiye-KKTC ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak.
ANKARA'YA GELDİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmak üzere dün akşam Ankara'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Erhürman'ı, Türkiye'ye KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar ve diğer yetkililer uğurladı.
Erhürman'a ziyaretinde eşi Nilden Bektaş Erhürman'ın da eşlik edeceği öğrenildi.
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyareti kapsamında başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ikili görüşmelere katılması bekleniyor.
Erhürman ile birlikte Türkiye'ye giden KKTC heyetinde, Müsteşar Mehmet Dana, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ile Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Tünay Mertekçi bulunuyor.
MÜZAKERE TÜRKİYESİZ OLMAZ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 24 Ekim'deki devir teslim töreninin ardından resmi olarak görevine başladı. Burada yaptığı konuşmada Türkiye ile ilişkilerin önemine değinen Erhürman, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler başka herhangi iki devlet arasındaki ilişkilerle kıyaslamayacak derecede özeldir. Bugüne kadar hiçbir cumhurbaşkanımız, müzakere süreçlerini ve Kıbrıs sorunu ve dış politikayla ilgili diğer süreçleri Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeden yürütmemiştir."
KKTC'NİN 6. CUMHURBAŞKANI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 6. Cumhurbaşkanı seçilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman mazbatasını aldı.