Başkan Erdoğan Külliye'de KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı kabul edecek

TÜRKİYE-KKTC İLİŞKİLERİ MASADA Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek, Türkiye-KKTC ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak. ANKARA'YA GELDİ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmak üzere dün akşam Ankara'ya geldi.

Erhürman ile birlikte Türkiye'ye giden KKTC heyetinde, Müsteşar Mehmet Dana, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ile Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Tünay Mertekçi bulunuyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman 'ın Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyareti kapsamında başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ikili görüşmelere katılması bekleniyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman (AA)





MÜZAKERE TÜRKİYESİZ OLMAZ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 24 Ekim'deki devir teslim töreninin ardından resmi olarak görevine başladı. Burada yaptığı konuşmada Türkiye ile ilişkilerin önemine değinen Erhürman, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler başka herhangi iki devlet arasındaki ilişkilerle kıyaslamayacak derecede özeldir. Bugüne kadar hiçbir cumhurbaşkanımız, müzakere süreçlerini ve Kıbrıs sorunu ve dış politikayla ilgili diğer süreçleri Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeden yürütmemiştir."