Yeşilçam’ın yaşlanmayan güzeli: Müge Akyamaç! Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ı son haliyle “62 değil sanki 32” dedirtti

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Gurbetçi Şaban'da Bahar karakteriyle hafızalara kazınan Müge Akyamaç, yıllar sonra yeniden gündemde. 62 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gençlik enerjisini koruduğunu bir kez daha kanıtladı. Akyamaç'ın zamana meydan okuyan güzelliği hayranlarından tam not alırken "20'likler yanında hikaye", "62 değil sanki 32" yorumları yapıldı.

Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Müge Akyamaç, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı, başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı 1985 yapımı Gurbetçi Şaban filminde "Bahar" karakteriyle tanınan Akyamaç, son haliyle sosyal medyada adından söz ettirdi.

62 yaşındaki usta oyuncu, paylaştığı güncel fotoğraflarla yıllara meydan okuduğunu gösterdi. Fit hali ve zarafetiyle dikkat çeken Akyamaç'ın gönderileri kısa sürede büyük beğeni toplarken, hayranları "62 değil, 32 gibi!", "Yıllar size hiç dokunmamış" ve "Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ı hala aynı güzellikte" yorumları yaptı.

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren Müge Akyamaç, zaman zaman sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle iletişim kuruyor. Oyuncunun doğallığı ve pozitif enerjisi, onu Yeşilçam'ın "zamana yenilmeyen yüzlerinden biri" haline getirdi.

İşte Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ı Müge Akyamaç başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimler.

AYBEN ERMAN

AYBEN ERMAN

AYBEN ERMAN

HALE SOYGAZİ

HALE SOYGAZİ

SUZAN AVCI

SUZAN AVCI

NAZAN SAATÇİ

NAZAN SAATÇİ

MÜGE AKYAMAÇ

MÜGE AKYAMAÇ

MÜGE AKYAMAÇ

MÜGE AKYAMAÇ

MÜGE AKYAMAÇ

SEVDA AKTOLGA

SEVDA AKTOLGA

ŞEVKET ALTUĞ

ŞEVKET ALTUĞ

ŞENER ŞEN

ŞENER ŞEN

HÜLYA KOÇYİĞİT