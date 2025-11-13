Yeşilçam’ın yaşlanmayan güzeli: Müge Akyamaç! Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ı son haliyle “62 değil sanki 32” dedirtti
Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Gurbetçi Şaban'da Bahar karakteriyle hafızalara kazınan Müge Akyamaç, yıllar sonra yeniden gündemde. 62 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gençlik enerjisini koruduğunu bir kez daha kanıtladı. Akyamaç'ın zamana meydan okuyan güzelliği hayranlarından tam not alırken "20'likler yanında hikaye", "62 değil sanki 32" yorumları yapıldı.
