Motor bu kez radara takıldı: AB'den Google'a "arama sonuçlarında sıralama" soruşturması!

TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Google, bir süredir haber platformlarına karşı açık bir tavır sergileyerek kaliteli içerik üreten siteleri geri plana itiyor, buna karşın üçüncü sınıf ve güvenilirliği tartışmalı siteleri arama sonuçlarında öne çıkarıyor. Türkiye'de dijital mecralara telif ödememek için uzun süredir direnen ABD merkezli motor medya kuruluşlarının içeriklerini görünmez hale getirirken basın özgürlüğünü de tehdit ediyor. Google'ın bu taraflı algoritma politikası Takvim.com.tr tarafından gündeme getirilmişti.