Motor bu kez radara takıldı: AB'den Google'a "arama sonuçlarında sıralama" soruşturması!

Bir süredir haber sitelerine karşı tavır alan ve içeriklerini görünmez hale getiren Google bu kez Avrupa Birliği'nin (AB) radarına girdi. AB medya kuruluşlarının haber içeriklerini arama sonuçlarında alt sıralara indirdiği iddiasına ilişkin Google hakkında soruşturma açtı.

ABD merkezli arama motoru Google haber içeriklerini uyguladığı sansür sebebiyle Avrupa Birliği'nin radarına girdi.

GOOGLE'A SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Avrupa Birliği (AB), medya kuruluşlarının haber içeriklerini arama sonuçlarında alt sıralara indirdiği iddiasına ilişkin Google hakkında soruşturma açtı.

AB Komisyonu, Google hakkında Dijital Pazarlar Yasası'ndaki (DMA) yükümlülüklere uyumu konusunda soruşturma başlatıldığını açıkladı.

HABER SİTELERİNİ ALT SIRALARDA GÖSTERİYOR
Açıklamada, Google'ın aramalarda yayıncıların internet sitelerine erişimi konusunda adil, makul ve ayrımcı olmayan koşullar uygulayıp uygulamadığının değerlendirileceği kaydedildi.

AB'nin çalışmalarında Google'ın "site itibarını kötüye kullanma politikası" kapsamında ticari ortaklardan içerik barındıran haber mecraları ve diğer yayıncıların internet sitelerini ve içeriklerini arama sonuçlarında alt sıralara indirdiğine dair işaretlerin ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, "Komisyonun soruşturması, özellikle Google'ın site itibarını kötüye kullanma politikasına ve bu politikanın yayıncılara nasıl uygulandığına odaklanıyor." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Google'ın yayıncıların internet sitelerini ve içeriklerini arama sonuçlarında alt sıralara indirmesinin, yayıncıların iş, yenilik ve üçüncü taraf içerik sağlayıcılarıyla işbirliği özgürlüklerini etkileyip etkilemeyeceğinin araştırılacağı bildirildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ile dijital platformların AB'nin katı teknoloji kurallarına uymaları gerekiyor.

AB kurallarını ihlal eden dijital platformlara yüklü para cezaları uygulanıyor.

TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Google, bir süredir haber platformlarına karşı açık bir tavır sergileyerek kaliteli içerik üreten siteleri geri plana itiyor, buna karşın üçüncü sınıf ve güvenilirliği tartışmalı siteleri arama sonuçlarında öne çıkarıyor. Türkiye'de dijital mecralara telif ödememek için uzun süredir direnen ABD merkezli motor medya kuruluşlarının içeriklerini görünmez hale getirirken basın özgürlüğünü de tehdit ediyor. Google'ın bu taraflı algoritma politikası Takvim.com.tr tarafından gündeme getirilmişti.

