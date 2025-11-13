PODCAST CANLI YAYIN

Epstein Trump’ı adım adım takip ediyordu! Uçuş bilgileri, rotalarla tehdit

ABD’de pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ilgili 20 bin sayfalık belgenin yayımlanmasının ardından ortalık yine karıştı. ABD basını belgelerde Epstein’ın, Trump’ın delirdiğine yönelik sözlerini ön plana çıkarsa da kritik konu Epstein’ın Trump’ı anbean takip etmesi. Trump’ın uçuş bilgileri, nereden nereye gittiğine dair tüm bilgiler Epstein’a iletiliyordu. Peki Epstein bu bilgilerle ne yapmayı planlıyordu?

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ilgili yayımlanan yeni belgeler ortalığı karıştırdı. Yeni yayımlanan e-postalar Epstein'ın Trump'ı anbean takip ettiğini ortaya çıkardı. Öyle ki Epstein Trump'ın uçuş bilgilerini, ne zaman nerede olacağını takip ediyor ve hakkında tüm bilgileri biliyordu. Peki Epstein bu bilgilerle neyin hazırlığını yapıyordu?

Epstein belgeleri, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüEpstein belgeleri, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

20 BİN SAYFALIK BELGEDEN TEHDİT ÇIKTI

ABD'de Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, 20 bin sayfalık belge yayımladı. Belgelerde Epstein ve Trump'ın sıklıkla aynı havalimanını kullandıkları dikkat çekerken 20 bin sayfanın en kritik kısmının uçuş lojistiği olduğu ortaya çıktı.

EPSTEIN TRUMP'I ANBEAN TAKİP EDİYORDU

25 Kasım 2016'da, Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanmasından sadece birkaç hafta sonra, Epstein'ın pilotu Larry Visoski şu mesajı yazdı:

Trump'ın uçuşu hâlâ pazar günü saat 16.00 ile 18.00 arasında ayrılacak şekilde planlanmış görünüyor. Cumartesi akşamı 18.00'de kalkış için hâlâ kesin miyiz, bana bildirir misin?

Epstein ise "Yarın sabah haber veririm." şeklinde cevap veriyor.

Ortaya çıkan diğer e-postalarda Trump'ın hareketlerinin daha genel olarak takip edildiği görülüyor. 2 Aralık 2017 tarihli bir mesajda Epstein'a "Trump bugün bizim mahallede. Görünüşe göre 740 Park'ta bir bağış etkinliğine gidiyor." bilgisi iletiliyor.

Mesajın göndereninin adı yayımlanan e-postalarda sansürlenmişti ancak The Guardian mesajın Epstein'ın muhasebecisi Richard Kahn tarafından imzalandığını bildirdi.

Epstein, Takvim Fotoğraf ArşiviEpstein, Takvim Fotoğraf Arşivi

TRUMP'LA İLGİLİ TÜM BİLGİLER ONA İLETİLİYORDU

Belgelerdeki yazışmalar ayrıca Epstein'ın yakın çevresinin, Trump'la ilgili çok sayıda haber makalesini birbirine ilettiğini gösteriyor. Bu haberler arasında, Trump'la bağlantılı tartışmalara değinen haberler de yer alıyor. Paylaşılan haberler arasında, Trump'ın müttefiki Roger Stone'un Ocak 2019'da tutuklanması ve Michael Cohen'in savcılarla yaptığı görüşmelerle ilgili makaleler bulunuyordu.

Epstein belgeleri, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüEpstein belgeleri, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"TRUMP DELİLİĞİN SINIRINDA"

Epstein'ın arkadaşları ve iş çevresiyle yaptığı e-posta yazışmaları, onun Trump hakkında küçümseyici ifadeler kullandığını da ortaya koyuyor. Aralık 2018 tarihli bir mesajında Epstein, eski Hazine Bakanı Larry Summers'a yazdığı mesajda "Trump – deliliğin sınırında. Dersh (Alan Dershowitz) ondan birkaç adım uzakta ama çok da değil." diyerek eski avukatı Alan Dershowitz'e atıfta bulunuyor.

Summers "Sence Trump tamamen delirecek mi?" diye sorarken Epstein ise "Bu onun için yeni bir durum değil. Geçmişte, kişisel iflasın eşiğine geldiğinde, evinden çıkmaması gerektiği söylenmişti. Dayanıklılığı inanılmaz, 24 saat boyunca baskı altında. Umarım yakın çevresinden biri hakkında dava açılır ama emin değilim. Aksi halde bilinmezliğin baskısı onu çılgınca şeyler yapmaya zorlayabilir." şeklinde cevap veriyor.

Trump ve Epstein, Takvim Fotoğraf ArşiviTrump ve Epstein, Takvim Fotoğraf Arşivi

Mart 2018'deki başka bir yazışmada, o dönemde New York Times muhabiri olan Landon Thomas Jr, Daily Beast'te yayımlanan "Trump psikiyatrik çöküşün eşiğinde mi?" başlıklı bir makaleyi Epstein'a gönderdi. Epstein ise şu yanıtı verdi:

Yalnız hissediyor ve tamamen deli!!! En başından beri herkese söyledim. Akıl almaz derecede kötü bir adam, delirmiş. Çoğu kişi mecazi konuştuğumu sandı ama artık açıkça görülüyor. Stormy Daniels? Yalan üstüne yalan, yalan üstüne yalan.

Trump, ReutersTrump, Reuters

UÇUŞ SAATLERİ, GİTTİĞİ YER, TÜM BİLGİLER…

Visoski, aynı ay gönderdiği bir diğer e-postada "Trump PBI'dayken TSA, Genel Havacılık için yalnızca sabah 8 ile akşam 5 arasında varış ve kalkışlara izin veriyordu." ifadelerini kullanıyor.

Birkaç ay sonra, Mart 2018'de Visoski, Epstein'a Trump hakkında hava yolculuğuyla ilgili "Teşekkürler, çarşamba günü saat 15:00'te Teterboro'ya varış teyit edildi, cuma günü Trump PBI'a varıyor, saati teyit edeceğim, teşekkürler." şeklinde bir güncelleme daha veriyor.

Epstein seks ticareti suçlamasıyla tutuklanmasından birkaç ay önce ekibine "Başkan Trump perşembe günü komşularımıza gelecek, bu yüzden gizli servisten bilgi gelirse şaşırmayın." şeklinde bilgi veriyor.

Biden, Takvim Fotoğraf ArşiviBiden, Takvim Fotoğraf Arşivi

SADECE TRUMP DEĞİL!

Trump, Epstein'ın seyahatlerini konuştuğu tek önemli isim değildi. Belgeler ayrıca, Eylül 2012'de Epstein'ın bir asistanına, "Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın West Palm Beach'te olduğunu ve saat 17:00 ile 18:00 arasında yola çıkmasının planlandığını" bildirdiği de ortaya çıktı.

Pedofili finansörü Epstein, Trump'ı "havlamayan köpek" olarak tanımlıyor ve Trump'ın Epstein'ın evinde Epstein'ın kurbanlarından biriyle "saatler geçirdiğini" iddia ediyor ayrıca, Trump'ın "elbette" "kızları bildiğini" iddia ediyordu.

Trump, ReutersTrump, Reuters

TRUMP DEMOKRATLARI SUÇLADI

E-posta yazışmalarının yayımlanması, Trump'ı aylardır rahatsız eden Epstein tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Trump , Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda Demokratları, "Kapanma ve diğer pek çok konuda ne kadar kötü bir performans sergilediklerini gizlemek için her şeyi yapacakları için Jeffrey Epstein aldatmacasını tekrar gündeme getirmeye çalışmakla" suçladı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, Demokratların "Başkan Trump'ı karalamak için sahte bir söylem oluşturmak amacıyla e-postaları liberal medyaya seçici bir şekilde sızdırdığını" söyledi. E-postalarda adı geçen ismi açıklanmayan mağdurun, "Trump'ın hiçbir suça karışmadığını defalarca söyleyen" ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Virginia Giuffre olduğunu da sözlerine ekledi.

Charlie Kirk suikastında yeni bomba! Saldırıdan 20 dakika sonra gizli uçak kalktı Mossad iddiası güçlendi | Son ifşası EpsteinCharlie Kirk suikastında yeni bomba! Saldırıdan 20 dakika sonra gizli uçak kalktı Mossad iddiası güçlendi | Son ifşası Epstein

