Epstein Trump’ı adım adım takip ediyordu! Uçuş bilgileri, rotalarla tehdit

Epstein belgeleri, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü "TRUMP DELİLİĞİN SINIRINDA" Epstein'ın arkadaşları ve iş çevresiyle yaptığı e-posta yazışmaları, onun Trump hakkında küçümseyici ifadeler kullandığını da ortaya koyuyor. Aralık 2018 tarihli bir mesajında Epstein, eski Hazine Bakanı Larry Summers'a yazdığı mesajda "Trump – deliliğin sınırında. Dersh (Alan Dershowitz) ondan birkaç adım uzakta ama çok da değil." diyerek eski avukatı Alan Dershowitz'e atıfta bulunuyor. Summers "Sence Trump tamamen delirecek mi?" diye sorarken Epstein ise "Bu onun için yeni bir durum değil. Geçmişte, kişisel iflasın eşiğine geldiğinde, evinden çıkmaması gerektiği söylenmişti. Dayanıklılığı inanılmaz, 24 saat boyunca baskı altında. Umarım yakın çevresinden biri hakkında dava açılır ama emin değilim. Aksi halde bilinmezliğin baskısı onu çılgınca şeyler yapmaya zorlayabilir." şeklinde cevap veriyor.

Trump ve Epstein, Takvim Fotoğraf Arşivi Mart 2018'deki başka bir yazışmada, o dönemde New York Times muhabiri olan Landon Thomas Jr, Daily Beast'te yayımlanan "Trump psikiyatrik çöküşün eşiğinde mi?" başlıklı bir makaleyi Epstein'a gönderdi. Epstein ise şu yanıtı verdi: Yalnız hissediyor ve tamamen deli!!! En başından beri herkese söyledim. Akıl almaz derecede kötü bir adam, delirmiş. Çoğu kişi mecazi konuştuğumu sandı ama artık açıkça görülüyor. Stormy Daniels? Yalan üstüne yalan, yalan üstüne yalan.

Trump, Reuters UÇUŞ SAATLERİ, GİTTİĞİ YER, TÜM BİLGİLER… Visoski, aynı ay gönderdiği bir diğer e-postada "Trump PBI'dayken TSA, Genel Havacılık için yalnızca sabah 8 ile akşam 5 arasında varış ve kalkışlara izin veriyordu." ifadelerini kullanıyor. Birkaç ay sonra, Mart 2018'de Visoski, Epstein'a Trump hakkında hava yolculuğuyla ilgili "Teşekkürler, çarşamba günü saat 15:00'te Teterboro'ya varış teyit edildi, cuma günü Trump PBI'a varıyor, saati teyit edeceğim, teşekkürler." şeklinde bir güncelleme daha veriyor. Epstein seks ticareti suçlamasıyla tutuklanmasından birkaç ay önce ekibine "Başkan Trump perşembe günü komşularımıza gelecek, bu yüzden gizli servisten bilgi gelirse şaşırmayın." şeklinde bilgi veriyor.