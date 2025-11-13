Epstein Trump’ı adım adım takip ediyordu! Uçuş bilgileri, rotalarla tehdit

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ilgili yayımlanan yeni belgeler ortalığı karıştırdı. Yeni yayımlanan e-postalar Epstein'ın Trump'ı anbean takip ettiğini ortaya çıkardı. Öyle ki Epstein Trump'ın uçuş bilgilerini, ne zaman nerede olacağını takip ediyor ve hakkında tüm bilgileri biliyordu. Peki Epstein bu bilgilerle neyin hazırlığını yapıyordu?
20 BİN SAYFALIK BELGEDEN TEHDİT ÇIKTI
ABD'de Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, 20 bin sayfalık belge yayımladı. Belgelerde Epstein ve Trump'ın sıklıkla aynı havalimanını kullandıkları dikkat çekerken 20 bin sayfanın en kritik kısmının uçuş lojistiği olduğu ortaya çıktı.
EPSTEIN TRUMP'I ANBEAN TAKİP EDİYORDU
25 Kasım 2016'da, Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanmasından sadece birkaç hafta sonra, Epstein'ın pilotu Larry Visoski şu mesajı yazdı:
Trump'ın uçuşu hâlâ pazar günü saat 16.00 ile 18.00 arasında ayrılacak şekilde planlanmış görünüyor. Cumartesi akşamı 18.00'de kalkış için hâlâ kesin miyiz, bana bildirir misin?
Epstein ise "Yarın sabah haber veririm." şeklinde cevap veriyor.
Ortaya çıkan diğer e-postalarda Trump'ın hareketlerinin daha genel olarak takip edildiği görülüyor. 2 Aralık 2017 tarihli bir mesajda Epstein'a "Trump bugün bizim mahallede. Görünüşe göre 740 Park'ta bir bağış etkinliğine gidiyor." bilgisi iletiliyor.
Mesajın göndereninin adı yayımlanan e-postalarda sansürlenmişti ancak The Guardian mesajın Epstein'ın muhasebecisi Richard Kahn tarafından imzalandığını bildirdi.
TRUMP'LA İLGİLİ TÜM BİLGİLER ONA İLETİLİYORDU
Belgelerdeki yazışmalar ayrıca Epstein'ın yakın çevresinin, Trump'la ilgili çok sayıda haber makalesini birbirine ilettiğini gösteriyor. Bu haberler arasında, Trump'la bağlantılı tartışmalara değinen haberler de yer alıyor. Paylaşılan haberler arasında, Trump'ın müttefiki Roger Stone'un Ocak 2019'da tutuklanması ve Michael Cohen'in savcılarla yaptığı görüşmelerle ilgili makaleler bulunuyordu.