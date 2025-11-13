Napoli'nin yıldızı Galatasaray'a! Yeni transferi önerdiler
Süper Lig'in lideri Galatasaray, ara transfer dönemi öncesinde kadrosuna önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Hem Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdürmek hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yoğun fikstüre güçlü bir kadroyla çıkmak isteyen sarı-kırmızılılara, dünya devinden flaş bir öneri geldi.
İki haftada 5 puan kaybederek şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Aslan, yıldız isme imza attırabilir.
ÖZBEK'TEN EREN VE METEHAN AÇIKLAMASI
Galatasaray, futbol A takımının forma sırt sponsorluğu için imza töreni gerçekleştirdi Törende hazır bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"BİR VİZYON ORTAYA KOYDUK"
"Bildiğiniz gibi Galatasaray Spor Kulübü olarak 2016'dan başlamak üzere bir vizyon ortaya koyduk. Sportif faaliyetlerimiz için, sportif faaliyetler ile ürettiğimiz fonlar yeterli değil. Sürdürülebilir finansal yapıyı ortaya koymak için faaliyet dışı bazı gelirler yaratmak zorundayız diyerek bir vizyon ortaya koyduk. Bu vizyonumuza biz bildiğiniz gibi gayrımenkul projeleriyle başladık. O zamanlar çok tenkit aldık, 'Galatasaray, bir inşaat şirketi mi' diye. Bu tenkitler bizi yıldırmadı. Bu vizyona biz inanmıştık. Bu vizyon çerçevesinde gayrımenkul projelerinin faydalarını gördük, meyvelerini toplamaya başladık."
"GALATASARAY ENLERİN VE İLKLERİN TAKIMI"
"Galatasaray, enlerin ve ilklerin takımı olması hasebiyle, faaliyet dışı gelirlere yaptığı yatırımlar konusunda da, rahmetli başkanımız Mustafa Cengiz döneminde Yusuf Günay'ın büyük destekleriyle stadımız üzerine enerji panelleri koydu. Kulübümüz, yatırımları daha önce de yaptı. Bize düşen geliştirmek ve Galatasaray'a fayda sağlayan yatırımları artırmak. Galatasaray'ın bu öncü tarafı tartışılmaz bir konudur."
SÜPER KUPA FİNALİ...
"Süper Kupa finali Olimpiyat Stadyumu'nda organize edilecek bilgisi bana gelmedi. Olimpiyat Stadı'nın final için en uygun olduğu yer konusunda şüphem var. Şanlıurfa'da yarım kalan bir final var. O dönem Şanlıurfa'daki taraftarlarımız, kardeşlerimiz bizi izlemek için çok büyük ilgi göstermişti. Final oynanamadı. O itibarla belki, oradaki eksik kalan hikayeyi bu sene yazabiliriz. Bu teklif TFF'den gelirse sıcak bakıyorum. Orada yarım kalan bir hikaye var. Değerli Şanlıurfalılar'ı bu şekilde memnun etmiş oluruz. Toplumların birbirine kaynaşması açısından önemli bir özellik ama karar verecek olan TFF, kararlarına saygı duyacağız."
"TESİSE ACİL İHTİYACIMIZ VAR"
"Stadyumun yanında 62 dönüm arazi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan uzun süre kullanabilmek için bir sözleşme yaptık. Bu sözleşme içinde Galatasaray'ın voleybol, basketbol, salon sporları ve yüzme gibi branşlarına hizmet edecek tesisleri yapmak üzere bir sözleşme bu. Bu sözleşmede sonuna denk geldik, inşaat ruhsatı için müracaat yaptık. Ruhsatı alacağız yakın zamanda. Alır almaz inşai faaliyete başlayacağız. Bunu yapmak zorundayız. Dün Divan'da da bunu anlattım. Geciktirmeden bu projeyi hayata geçirmemiz lazım. Salon sporlarının bu tesise acil ihtiyacı var. Yetişecek genç nesilleri burada eğitmek suretiyle Galatasaray'a daha faydalı bir gelecek hazırlama peşindeyiz. Faaliyetimiz devam ediyor. İnşallah yakın zamanda bu müjdeyi vereceğiz."
"Spor gündemindeki en önemli konulardan biri bahis mevzusu. Federasyonların disiplin yönetmeliği çok net. Aktif sporcular, yöneticiler, antrenörler, menajerler bahis oynayamaz gibi bir disiplinde madde var. Buna bağlı olarak TFF, bahis oynayan sporcuların sayısını yayınladı. Buna bağlı olarak harekete geçti. Galatasaray Spor Kulübü, bu faaliyete destek verdi, her zaman da verecek, bunda bir tereddüt yok. Ancak kurunun yanında yaş da yanmasın. Bu genç çocuklarımızın, hem özlük haklarını hem geleceğini çok iyi inceledikten sonra geleceklerine zarar verecek şeyi gündeme getirmek lazım. Türk sporunun temizlenmesi, arınması hepimizin dileği. 'Şunu söyleyeyeyim, bunu söyledin' dememesi lazım kimsenin. Şunu da dikkate almak lazım, bu fiili işleyen kişilerin ceza alması şart. Cezanın niteliği konusunda dikkatli olmak lazım. Bizdeki canlı örnek Eren kardeşimiz. Eren, yaklaşık 5 seneye yakın zaman önce yapmış, 4 sene 10 ay. 2 ay daha önce oynasaydı muafiyete girecekti. O günden beri faaliyeti yok, kendi takımıyla ilgili de oynamamış. Fiilin bu şekliyle, sürekli oynayan, kendi takımına oynayan, kendi ligindeki maçlara oynayan... Bu fiillerin değerlendirilmesi olması lazım. Disiplin Kurulu'nun, intikal ederse Savcılığın bu fiili değerlendirmesi lazım. Fiilin etkisi, her seviyede aynı değil. Onun için Sayın Federasyon'un hassas olacağını düşünüyorum. Elbette ceza almaları lazım, cezanın fiilin şekline göre düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum."
GALATASARAY'DA AFRİKA KUPASI KRİZİ BÜYÜYOR: OKAN BURUK'U ZOR GÜNLER BEKLİYOR
Galatasaray'da yaklaşan Afrika Kupası, ocak ayındaki yoğun fikstür öncesi teknik ekibin planlarını ciddi şekilde zora soktu. Dört oyuncunun aynı anda milli takıma gidecek olması, sarı-kırmızılılarda kadro rotasyonunu büyük ölçüde etkileyecek.
SÜPER KUPA TARİHLERİ TETİKLEDİ
TFF'nin Süper Kupa yarı finallerini 5-6 Ocak, final karşılaşmasını ise 10 Ocak olarak duyurması Florya'da tedirginlik yarattı. Bu tarihler, Afrika Kupası hazırlık kampıyla tamamen çakışırken, Galatasaray'ın kadro planlamasının birçok noktada aksayabileceği düşünülüyor. Yönetim ve teknik heyet, oluşacak tabloyu şimdiden masaya yatırdı.
DÖRT OYUNCU AYNI ANDA YOK
Galatasaray'da Victor Osimhen, Wilfried Singo, Mario Lemina ve Ismael Jakobs'un milli takımlarına katılacak olması, özellikle savunma ve hücum hattında önemli kayıpların yaşanmasına neden olacak. Afrika Kupası'nın 18 Ocak 2026'da oynanacak finaline kadar sarı-kırmızılı ekip ligde iki, Süper Kupa'da ise bir veya iki maça çıkacak. Bu süreçte söz konusu dört oyuncu forma giyemeyecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖNCESİ CİDDİ RİSK
Afrika Kupası finali ile Galatasaray'ın Atletico Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı arasında yalnızca üç gün olması da büyük bir risk oluşturuyor. Özellikle Osimhen'in milli takıma gidecek olması ve Mauro Icardi'nin form grafiğinin düşmesi, Okan Buruk'un hücum planlarını olumsuz etkileyebilir.
SOL BEK PROBLEMİ DERİNLEŞİYOR
Bahis soruşturmasına adı karışan Eren Elmalı'nın 45 gün ceza alması, sol bek bölgesinde tam bir kriz yaratabilir. Singo ve Jakobs'un yokluğuyla birlikte bu bölgenin tamamen boş kalma riski bulunuyor. Teknik heyetin bu duruma nasıl bir çözüm üreteceği merak ediliyor.
OSIMHEN BU SEZON TAKIMI SIRTLIYOR
Takımdan uzak kalacak isimler arasında en dikkat çekeni Victor Osimhen. Nijeryalı golcü, bu sezon 12 maçta 9 gol atarak Galatasaray'ın hücum hattının en etkili ismi haline geldi. Formda yıldızın yokluğu, sarı-kırmızılıların ocak ayındaki tüm kritik karşılaşmalarını doğrudan etkileyecek.
OKAN BURUK'UN İŞİ ÇOK ZOR
Galatasaray, hem lig hem Süper Kupa hem de Avrupa arenasında sezonun en kritik dönemine girerken, aynı anda dört önemli oyuncusunu kaybedecek olması sebebiyle ciddi bir sınav verecek. Okan Buruk'un bu yoğun süreçte kuracağı kadro dengesi, sarı-kırmızılıların sezon kaderini belirleyebilir.
Galatasaray'da bu sezon yaşadığı sakatlıklar ve düşen form grafiği nedeniyle düzenli olarak forma şansı bulamayan Kaan Ayhan hakkında sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Tecrübeli futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.
İLK 11'DE GÖZDEN DÜŞTÜ
Sezon başında kadro planlamasında önemli bir yere sahip olan Kaan Ayhan, yaşadığı sakatlığın ardından formunu yakalayamadı. Okan Buruk'un kadro tercihleri değişirken milli oyuncu artık ilk 11'in gerisinde kaldı. Bu durum, ayrılık ihtimalini gündeme taşıdı.
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDEN İLGİ
Gelen bilgilere göre Birleşik Arap Emirlikleri'nden, özellikle Dubai merkezli bir kulübün Kaan Ayhan ile ilgilendiği belirtildi. Transferin kiralık ya da bonservis bedelli gerçekleşme ihtimali bulunuyor. Milli futbolcunun da daha fazla süre alabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.
GALATASARAY KARARINI VERECEK
Sarı-kırmızılı yönetim, transfer tekliflerinin resmileşmesi halinde durumu teknik heyetle birlikte değerlendirecek. Kaan Ayhan'ın ayrılığı, özellikle Afrika Kupası nedeniyle savunmada yaşanacak eksikler düşünüldüğünde kritik bir karara dönüşebilir.
GALATASARAY PERFORMANSI
Bu sezon 12 maçta görev alan Kaan Ayhan, toplam 250 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist katkısı üretemedi. Galatasaray formasıyla 110 maça çıkan milli futbolcu, 2028 yılına kadar sözleşmeli.
Galatasaray cephesinde yaşanan bu gelişme, ara transfer döneminin sarı-kırmızılılar adına oldukça hareketli geçeceğinin sinyallerini veriyor.
SÜRPRİZ ÖNERİ GELDİ
Hücum hattına yıldız bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray'a, Napoli'den Noa Lang önerildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Napoli, sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Hollandalı yıldızın yeterli süre bulamaması nedeniyle ayrılığa sıcak bakıyor.
Lang, sezonun ilk bölümünde teknik direktör Antonio Conte'nin sistemine tam olarak adapte olamadı ve Serie A'da yalnızca 223 dakika süre alabildi.
KARAR OKAN BURUK'TA
26 yaşındaki kanat oyuncusunun transferiyle ilgili nihai kararın Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a bırakıldığı öğrenildi. Buruk'un, takımın hücum rotasyonundaki mevcut durumu değerlendirdikten sonra yönetimle görüşerek kararını ileteceği ifade edildi.
Sarı-kırmızılı kulübün, uygun mali şartlar oluşması halinde transferi değerlendirmeye alabileceği belirtiliyor.
NOA LANG'IN NAPOLİ MACERASI KISA SÜRDÜ
Napoli, yaz transfer döneminde PSV Eindhoven'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Noa Lang'dan henüz beklediği katkıyı alamadı. Hollandalı futbolcu, İtalya macerasında 11 maçta görev almasına rağmen gol veya asist katkısı yapamadı.
İtalyan medyasında yer alan haberlerde, Conte'nin oyuncuya güven konusunda kararsız kaldığı ve bu durumun Lang'ı rahatsız ettiği öne sürüldü:
"Napoli, Noa Lang'a büyük yatırım yaptı ancak Conte beklediği güveni göstermedi. Hollandalı futbolcu memnuniyetsizliğini menajerlerine ve yakın çevresine iletti."
TECRÜBELİ BİR KANAT
Kariyerinde daha önce Ajax, Twente ve Club Brugge formalarını da giyen Noa Lang, hem kanat hem de forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor. Hollanda Milli Takımı ile 14 maça çıkan yetenekli futbolcu, bu süreçte 3 gol kaydetti.
Transfermarkt verilerine göre Lang'ın güncel piyasa değeri 25 milyon euro civarında. 2030 yılına kadar Napoli ile sözleşmesi bulunan futbolcunun, devre arasında kiralık veya bonservisli şekilde takımdan ayrılabileceği öne sürülüyor.
DENEYİMİ YÜKSEK
Galatasaray yönetimi, yoğun fikstür öncesinde hücum hattını güçlendirmeye kararlı. Noa Lang transferinin gerçekleşmesi durumunda sarı-kırmızılı ekip, kanat rotasyonuna hem tecrübeli hem de Avrupa tecrübesi yüksek bir isim kazandırmış olacak.