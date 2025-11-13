PODCAST CANLI YAYIN

İstanbullu dikkat! Çok sayıda güzergahta hız limiti yeniden belirlendi... İşte o noktalar

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım ayı toplantısında, Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplam 84 güzergahta hız limitleri yeniden belirlendi. Toplam 1105 levha yerinde uygulanacak, 14 bin 655 levha ise sökülecek. D-100, tüneller ve kritik arterlerde yapılan güncellemelerle sürücüler için güvenli ve standart hız uygulaması sağlanması hedefleniyor; çalışmaların 31 Aralık 2025’e kadar tamamlanması planlanıyor. İşte hız limiti değişen o noktalar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım ayı toplantısı gerçekleştirildi.

84 GÜZERGAHTA HIZLAR YENİDEN BELİRLENDİ
Toplantıda, Avrupa Yakası'nda 57 noktada, Anadolu Yakası'nda da 27 güzergahta olmak üzere toplam 84 güzergahta hızlar yeniden belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında yapıldı.

ORTAK TEKLİF SUNULDU
Eyüpsultan Feshane Art İstanbul Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışmasıyla oluşturulan teklif sunuldu.

Toplantıda, İstanbul Geneli Trafik İşaret Levhalarının Sadeleştirmesi ve çeşitli yol kesimlerinde hız limitlerinin revize edilmesi teklifi görüşüldü. Oybirliğiyle 84 noktada hız limiti güncellendi. Toplantı diğer maddelerin oybirliğine sunulmasıyla sona erdi.

"14 BİN 655 LEVHANIN DA SÖKÜMÜ KARARA BAĞLANDI"
Toplantıda konuşan Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, "Çalışma, 2025/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde özetle ara yollardaki hız sınırlarının yeniden değerlendirilerek, yol yapısı üzerinde hız sınırlarını belirleyen işaretlemelerin gerekliliği ve konumunun incelenip, ülke genelinde yeknesaklığın sağlanması çalışmalarının ivedilikle yapılıp sonuçlandırılması talebi üzerine başlatıldı. Çalışma kapsamında yine genelgede belirtilen belediyelerin bakım ve onarımından sorumlu olduğu, taşıma kapasitesi yüksek yollar tanımına uygun olarak komisyonun belirlemiş olduğu çalışma grubu marifetiyle belirlenen toplam 84 yol güzergahında 1168 noktada tespit yapıldı. Bu tespitler sonucunda hız limitleri yeniden belirlendi. Levhalarla ilgili düzenlemeler yeniden yapıldı. Avrupa Yakası'nda 57 noktada, Anadolu Yakası'nda da 27 güzergahta olmak üzere toplam 84 güzergahta hızlar yeniden belirlendi. Bu çalışma sonucunda toplam 1105 levhanın yerinde uygulanması, 14 bin 655 levhanın da sökümü karara bağlandı. Büyük bir çalışma İstanbul genelinde. Takvime göre 31 Aralık 2025 tarihine kadar da saha çalışmalarının tamamlanması gerekiyor" dedi.

LEVHALARIN HIZ LİMİTİ GÜNCELLENDİ
D-100 Büyükçekmece Mimar Sinan Kavşağı- Beylikdüzü (TÜYAP), D-100 Büyükçekmece Beylikdüzü (TÜYAP) - Altunizade Köprülü Kavşağı, D-100 Harem-Tuzla ,D-100 Kartal- Samandıra'da, tünellerde de Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli, Avrasya tüneli, Tantavi Tüneli, Vecdi Diker Tüneli, Halit Ulukurt Tüneli'nde hız sınırları yeniden belirlendi.

İŞTE O GÜZERGAHLAR
İşte hız limitinde güncellemeye gidilen o noktalar

1. D-100 BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN KAVŞAĞI - BEYLİKDÜZÜ (TÜYAP) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70-60 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

2. D-100 BÜYÜKÇEKMECE BEYLİKDÜZÜ (TÜYAP) - ALTUNİZADE KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

3. HARAMİDERE BAĞLANTI YOLU / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 80-70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

4. LİMAN CADDESİ (HARAMİDERE KAVŞAĞI-AMBARLI LİMANI ARASI) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

5. HADIMKÖY BAĞLANTI YOLU / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

6. BÜYÜKÇEKMECE BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR CADDESİ / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 50 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

7. D-569 (AHMEDİYE - ÇATALCA AYRIMI) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 110 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

8. D-569 (ÇATALCA AYRIMI - SUBAŞI) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 90 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

9. D020-05 SUBAŞI SARAY ARASI / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 90 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

10. AVRUPA YAKASI SAHİL YOLU (FLORYA KAVŞAĞI-ÇATALDIKAPI ARASI) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 80-60 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

11. SAHİL YOLU BÜYÜKÇEKMECE (ÇATALCADİKAPI-ANKARA CAD.) ARASI / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 80 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

12. HALİ OTOĞAR BAĞLANTI YOLU / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 80-70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

13. İPEKYOLU CADDESİ / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 80-70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

14. BATIŞEHİR YOLU / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 80-70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

15. MAHMUTBEY CADDESİ (İSTOÇ-SULTANGAZİ ARASI) / MEVCUT HİM LİMİTİ: 80 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

16. SULTANGAZİ SELÇUKLU BULVARI / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 80-70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

17. ESKİ EDİRNE ASFALTI CADDESİ (TAŞOLUK KAVŞAĞI İLE HASKÖYLER KAVŞAĞI) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 80 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

18. RİFAT ILGAZ CADDESİ (BEYDERE CADDESİ) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 90 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 70

19. CUMHURİYET STADI YOLU (CUMHURİYET BULVARI) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70-50 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

20. O-3 TEM KUZEY YANYOL (İMAN KÖPRÜSÜ-ALTINŞEHİR KÖPRÜSÜ ARASI) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 90 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

21. O-3 TEM GÜNEY YANYOL (BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL KÖPRÜSÜ ARASI) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 90 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

22. D-567 100. YIL TEM ÇIKIŞI (ÇERKEZKÖY AYIRIMI ARASI) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 90 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

23. D-569 TEM-KATILIM TEKİRDAĞ İL SINIRI ARASI / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 110 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

24. ESENYURT HALIÇ CADDESİ (ALTINŞEHİR İSTANBUL CADDESİ ARASI) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 50 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

25. O-3 TEM GÜNEY YANYOL (AKSAZ-KABAAĞAÇ CADDESİ) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 50 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

26. BAŞAKŞEHİR ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 50 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

27. BAŞAKŞEHİR YAŞAR DOĞU BULVARI ARASI / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 90 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 50

28. BAŞAKŞEHİR ORDU CADDESİ / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 90 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 50

29. BÜYÜKDERE CADDESİ / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70-60 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 70

30. KATAR CADDESİ (İSTİNYE BAYIRI) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 70

31. TARABYA BAYIRI CADDESİ (DARÜŞŞAFAKA-HACI OSMAN KAVŞAĞI ARASI) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 80-70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

32. HACI OSMAN BAYIRI BAĞLANTI YOLU / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 70

33. BEŞİKTAŞ BARBAROS BULVARI / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 80-70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 70

34. O-3 TEM MAHMUTBEY BATIŞEHİR - D100 BAYRAMPAŞA BAĞLANTI YOLU (BATIŞEHİR-ANITMEZAR ARASI) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 80-70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

35. HASDAL OKMEYDANI BAĞLANTI YOLU (NURTEPE VİYADÜĞÜ) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 80-70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

36. ARNAVUTKÖY HABİBLER YOLU (SULTANGAZİ FENERTEPE ARASI) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 80-70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

37. SELANİK BULVARI-(CENDERE YOLU-KEMERBURGAZ CAD.) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 80-70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 70

38. KAĞITHANE ANAOKULU CADDESİ / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 50 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 70

39. CENDERE CAD.-İMRAHOR CAD. / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70-60 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 50

40. BEYOĞLU KUMBARAHANE CADDESİ / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70-60 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 70

41. O-3 TEM AYRIMI-BASIN EKSPRES YOLU (MAHMUTBEY BATI KAVŞAĞI-ATATÜRK HAVALİMANI KAVŞAĞI- HAVALİMANI CADDESİ) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 90-70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 110

42. HALİÇ SAHİL YOLU (REŞADİYE CAD.-RAGIP GÜMÜŞPALA CAD.-SİLAHTARAĞA CAD. BOYU KORİDOR) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70-60 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 70

43. ASKERİ HAVALİMANI-SİVİL HAVALİMANI ARASI (ATATÜRK HAVALİMANI CAD.) YENİ HAVALİMANI CADDESİ / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 80-70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

44. SAHİL (TAŞHAN KÖPRÜSÜ İLE D-100 GÜNGÖREN BAĞLANTI YOLU ARASI - AKSU CADDESİ-EKREM KURT BULVARI) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 90-70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

45. EDİRNEKAPI - YEDİKULE ARASI (BEYLERBEYİ CADDESİ-10.YIL CADDESİ) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70-60 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 70

46. BAĞCILAR TAŞOCAĞI YOLU CADDESİ (HALKALI CAD-MAHMUTBEY ARASI) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 50 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 70

47. ÇAYIRBAŞI-DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ CADDESİ (KAZIKLI YOL) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 50 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

48. BOLLUCA İHSANİYE YOLU / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 80-70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

49. BAŞAKŞEHİR HÜRRİYET BULVARI (KASIMPAŞA 3.KAPI-FATİH TERİM STADI) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 80-70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

50. YAŞASİNEN-HADIMKÖY-BÜYÜKÇEKMECE YOLU (HADIMKÖY İSTANBUL CADDESİ) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 80 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

51. 4.LEVENT TEM BAĞLANTI YOLU / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70-60 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 70

52. ESKİ EDİRNE ASFALTI (METRİS KAVŞAĞI-SULTANÇİFTLİĞİ ARASI) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 90-70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

53. DUMLUPINAR CADDESİ (TERAZİDERE KÖPRÜSÜ-EDİRNE ÇIRPICI YOLU SOKAK ARASI) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70-60 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 70

54. KASIMPAŞA HALİÇ TÜNELİ / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 70

55. BOMONTİ DOLMABAHÇE TÜNELİ / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 70

56. KAĞITHANE-(BOMONTİ)PİYALEPAŞA TÜNELİ / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 70

57. SARİYER ÇAYIRBAŞI TÜNELİ / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 70

58. AVRASYA TÜNELİ / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 70

59. ATAŞEHİR KOZYATAĞI TEM BAĞLANTILARI / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 80-70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

60. BÜYÜKBAKKALKÖY YOLU-MEKTEP CADDESİ ARASI (BAŞIBÜYÜK SAMANDIRA ARASI) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70-60 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

61. MEKTEP CADDESİ-YAKACIK CADDESİ ARASI (BAŞIBÜYÜK SAMANDIRA ARASI) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 50 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

62. BAŞIBÜYÜK SAMANDIRA YOLU-BAŞIBÜYÜK YOLU CADDESİ ARASI / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70-60 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 70

63. D-016 ALTUNİZADE-ÜMRANİYE-TAŞDELEN KAVŞAĞI / MEVCUT HIZ LİMİTİ: YOL (80-70) - VECDİ DİKER TÜNELİ (90) - TANTAVİ TÜNELİ (80-80) / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: YOL (90) - VECDİ DİKER TÜNELİ (90) - TANTAVİ TÜNELİ (90)

64. D-100 HAREM-TUZLA / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 80-70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

65. D-100 KARTAL SAMANDIRA / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 90-70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

66. KURTKÖY PENDİK BAĞLANTI YOLU / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 80-70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

67. O-4 CAMİLİCA BAĞLANTI YOLU-FINANSKENT ARASI / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 90 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

68. KADIKÖY SAHİL YOLU / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70-60 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 70

69. TUZLA-AYDINLI-ORHANLI BAĞLANTI YOLU (AKFIRAT YOLU) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70-60 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 70

70. ORHANLI - TEKNOPARK BAĞLANTI YOLU / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 50 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 70

71. SOĞUTLUKÇEŞME KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI - UZUNÇAYIR KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI ARASI (O-1 YOLU) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 80-70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

72. UZUNÇAYIR KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI - ALTUNİZADE KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI ARASI (O-1 BAĞLANTI YOLU) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 80-70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

73. TUZLA İSTANBULPARK BULVARI (FORMULA BAĞLANTI YOLU) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 80 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

74. TEM KUZEY YANYOL ÜMRANİYE ALTEKİN CADDESİ / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70-60 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 70

75. TEM GÜNEY YANYOL ATAŞEHİR TURGUT ÖZAL BULVARI / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70-60 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 70

76. BAĞDAT CADDESİ (BOSTANCI İDO-SÖĞÜTLÜÇEŞME KAVŞAĞI ARASI / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 50 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 50

77. HARMANDERE KAVŞAĞI-ORHANLI BAĞLANTI YOLU (GÜNEY) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70-60 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 70

78. HARMANDERE KAVŞAĞI-ORHANLI BAĞLANTI YOLU (KUZEY) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70-60 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

79. KAVACIK KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI ÇIKIŞI-BEYKOZ (AKBABA YOLU) ARASI BAĞLANTI YOLU (ANADOLU HİSARI E-80 BAĞLANTI YOLU-POLONEZKÖY BAĞLANTI YOLU) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 80-70 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

80. POLONEZKÖY KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI-RİVA BAĞLANTI YOLU (POLONEZ CADDESİ-FİLMAHİ YOLU-RİVA YOLU) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70-60 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

81. KAVACIK KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI GÖKSU YOLU (1,6 KM) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70-60 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 70

82. MALTEPE BÜYÜKYALI CADDESİ (TURGUT ÖZAL BULVARI-D 100 ARASI) / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 70-60 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

83. TANTAVİ TÜNELİ / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 80-60 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

84. VECDİ DİKER TÜNELİ / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 80 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

85. HALİT ULKURT TÜNELİ / MEVCUT HIZ LİMİTİ: 80 / ÖNERİLEN HIZ LİMİTİ: 90

