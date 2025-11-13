İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi

"14 BİN 655 LEVHANIN DA SÖKÜMÜ KARARA BAĞLANDI"

Toplantıda konuşan Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, "Çalışma, 2025/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde özetle ara yollardaki hız sınırlarının yeniden değerlendirilerek, yol yapısı üzerinde hız sınırlarını belirleyen işaretlemelerin gerekliliği ve konumunun incelenip, ülke genelinde yeknesaklığın sağlanması çalışmalarının ivedilikle yapılıp sonuçlandırılması talebi üzerine başlatıldı. Çalışma kapsamında yine genelgede belirtilen belediyelerin bakım ve onarımından sorumlu olduğu, taşıma kapasitesi yüksek yollar tanımına uygun olarak komisyonun belirlemiş olduğu çalışma grubu marifetiyle belirlenen toplam 84 yol güzergahında 1168 noktada tespit yapıldı. Bu tespitler sonucunda hız limitleri yeniden belirlendi. Levhalarla ilgili düzenlemeler yeniden yapıldı. Avrupa Yakası'nda 57 noktada, Anadolu Yakası'nda da 27 güzergahta olmak üzere toplam 84 güzergahta hızlar yeniden belirlendi. Bu çalışma sonucunda toplam 1105 levhanın yerinde uygulanması, 14 bin 655 levhanın da sökümü karara bağlandı. Büyük bir çalışma İstanbul genelinde. Takvime göre 31 Aralık 2025 tarihine kadar da saha çalışmalarının tamamlanması gerekiyor" dedi.