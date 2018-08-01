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Dostluk mesajı

Dostluk mesajı
, Abana Gençlik Festivali'nde konser verdi. Şarkıcı, Yunan halkını unutmadı. Aydilge, Yunan besteci Christos Dantis ile ortak çalışması 'Yo Yo Yo' adlı parçasını "Komşumuz için" diyerek seslendirdi.
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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