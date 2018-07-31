Serena’nın uçan halıları

Dünyaca ünlü birçok yıldız gibi Serena Williams da Türk halılarından vazgeçemiyor. Geçtiğimiz yıl Reddit'in kurucusu Alexis Ohanian ile evlenen ünlü raket, önceki gün ailesiyle yaşadığı Beverly Hills'teki lüks malikanesinden paylaşımlar yaptı.





Serena Williams'ın instagram'da paylaştığı videoda en dikkat çeken detay ise halı oldu. 12 milyon dolarlık lüks malikanesi için Türk halısı tercih eden ünlü raketin, bu halıyı geçtiğimiz ay asistanı aracılığıyla satın aldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay asistanını Türkiye'ye gönderen Serena Williams, İstanbul'daki bir mağazadan aldırdığı halı için de 22 bin dolar ödedi. Halının el dokuması ve tamamen ipek olduğu öğrenildi.







