Davetsiz misafir

Amerikalı pop şarkıcısı Jessica Simpson, dün evinin havuzunda keyif yapmayı planladı. Ancak sürpriz bir misafiri vardı. Yavru bir timsah evine dadandı.
Tehlikeli hayvanı gören Simpson ise şoka uğradı. Havuz keyfini erteleyen güzel şarkıcı, timsahın fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Ürkütücü karenin altına da şu notu yazdı: "Havuzda misafirim var. Bugün yüzemeyeceğim..."
Tehlikeli hayvanı gören Simpson ise şoka uğradı. Havuz keyfini erteleyen güzel şarkıcı, timsahın fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Ürkütücü karenin altına da şu notu yazdı: "Havuzda misafirim var. Bugün yüzemeyeceğim..."
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