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Davetsiz misafir

ABD’li şarkıcı ’ın evine timsah girdi. Şoke olan popçu, havuz keyfini erteledi

Davetsiz misafir
Amerikalı pop şarkıcısı , dün evinin havuzunda keyif yapmayı planladı. Ancak sürpriz bir misafiri vardı. Yavru bir timsah evine dadandı.




Tehlikeli hayvanı gören Simpson ise şoka uğradı. Havuz keyfini erteleyen güzel şarkıcı, timsahın fotoğrafını 'da paylaştı. Ürkütücü karenin altına da şu notu yazdı: "Havuzda misafirim var. Bugün yüzemeyeceğim..."

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